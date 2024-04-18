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Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для Евровидения

18 апреля 2024 21:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil выбрали новые образы для Евровидения.
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Представительницы Украины показали новые образы для Евровидения. Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil намекнули, что сменили свой конкурсное выступление.

Об этом они написали в Instagram.

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Alyona Alyona и Jerry Heil будут в дуальных образах на Евровидении

В этом году на Евровидение от Украины едет дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Они представят страну песней "Teresa & Maria".

До конкурса осталось всего 19 дней. Певицы уже активно готовятся. Звезды намекнули, что изменили свой номер и будут в дуальных образах. Впрочем, никаких деталей не поведали.

"Без тьмы мы не знали бы, что такое свет, однако есть закон природы: после ночи всегда наступает день. Ответ на вопрос, поменяли ли мы номер, пока такой. Ждите больше деталей со временем: с кем мы работаем над номером, который в нем будет, как мы будем выглядеть! Помните, что все мы дуальны!" — загадочно написали певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

В то же время артистки показали новые костюмы. Хрупкая Jerry Heil выбрала для себя черную легкую рубашку и свободные брюки. Особым акцентом стало массивное украшение на ее худощавой шее.

Alyona Alyona же примеряла укороченную черную кожанку, белую рубашку и чудаковатые полосатые брюки. Стилисты дополнили образ вязанным металическим галстуком и очень высоким пучком на голове.

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Напомним, протестующие хотят сжечь Коран перед началом Евровидения. Также на конкурсе ввели новые правила — теперь порядок выступлений в большинстве своем будут выбирать продюсеры.

Евровидение
Alyona Alyona
Украина
Jerry Heil
певица
конкурс

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