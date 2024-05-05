Alyona Alyona і Jerry Heil з'явилися на відкритті Євробачення-2024 — відео

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil. Фото: Новини.LIVE

Українські співачки alyona alyona & Jerry Heil з'явилися на бірюзовому хіднику відкриття Євробачення. Артистки в радісному настрої та бойовому запалі. Їхня мета — зібрати більше донатів для своєї благодійної місії.

Редакція Новини.LIVE розповідає деталі з Мальме.

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Alyona Alyona & Jerry Heil святкують Великдень на Євробаченні

У Мальме розпочалось відкриття Євробачення-2024. Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil вже з'явились на бірюзовому хіднику. Поки на Батьківщині святкують Великдень, дівчата з гумором співають спільний хіт "Рідні мої" і жартують, що мріють, аби їх "відпустили на паску до сім'ї".

Українські зірки протягом дня давали інтерв'ю. Вони втілюють у життя задумане — збирають кошти для проєкту "Мій голос відбудовує". Дівчата хочуть відновити Великокостромську гімназію у Дніпропетровській області, ліве крило якої було вщент зруйноване російськими військами 11 жовтня 2022 року. Для цього потрібно 10 млн грн.

"Ми даємо інтерв'ю вже другу годину. Всім говоримо: "Донатьте нам, донатьте, ми збираємо на відбудову школи". Ми обвішились цими ключами, щоб говорити на важливі теми навіть тоді, коли про це не можна говорити. Але всі насправді запитують. Навіть військово нейтральні країни все одно запитують", — розповіли alyona alyona & Jerry Heil.

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil. Фото: Новини.LIVE

Артистки тішаться, що їхні конкуренти напам'ять вивчили "Teresa & Maria". Вони навіть її наспівують. Однак, реперка alyona alyona вважає вдалим не тільки власний хіт, а ще і пісні інших країн.

"Ми вважаєм щиро, що це Євробачення — одне з найкращих. З 37 пісень — 30 такі, що ти щоранку прокидаєшся і як не з одною, так з другою, з третьою ходиш. І так штук 5 за день міняється", — поділилася враження реперка.

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil. Фото: Новини.LIVE

Зірки радіють, що цьогоріч голосувати можна з усіх країн світу. Вони закликають підтримати їх на конкурсі.

"Дуже класно, що цього року голосує весь світ. Тому, будь-ласка, всі, хто нас чує, своїх родичів, друзів з-за кордону, де б вони не були — Аргентина, Китай, США, Африка — всіх повідомте голосувати за Україну", — звернулися alyona alyona & Jerry Heil.

Нагадаємо, ми показали, що відбувається за кулісами найбільшого пісенного конкурсу в світі Євробачення. Також співачки alyona alyona & Jerry Heil бились крашанками на бірюзовому хіднику.