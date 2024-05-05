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Alyona Alyona и Jerry Heil засияли на открытии Евровидения-2024

5 мая 2024 20:45
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Елена Халик
Елена Халик
Главный редактор
Alyona Alyona и Jerry Heil появились на открытии Евровидения-2024.
Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona &amp; Jerry Heil. Фото: Новини.LIVE
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Елена Халик
Елена Халик
Главный редактор

Украинские певицы alyona alyona & Jerry Heil появились на бирюзовой дорожке открытия Евровидения. Артистки в радостном и боевом настроении. Их цель — собрать больше донатов для своей благотворительной миссии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает детали из Мальме.

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Alyona Alyona & Jerry Heil празднуют Пасху на Евровидении

В Мальме началось открытие конкурса Евровидения-2024. Представительницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil уже появились на бирюзовой дорожке. Пока на Родине празднуют Пасху, девушки с юмором поют общий хит "Рідні мої" и шутят, что мечтают, чтобы их "отпустили на пасху к семье".

Украинские звезды в течение дня давали интервью. Они воплощают в жизнь задуманное — собирают средства для проекта "Мій голос відбудовує". Девушки хотят восстановить Великокостромскую гимназию в Днепропетровской области, левое крыло которой было разрушено российскими войсками 11 октября 2022 года. Для этого нужно 10 млн гривень.

"Мы даем интервью уже второй час. Всем говорим: "Доньте нам, донатьте, мы собираем на восстановление школы". Мы обвешились этими ключами, чтобы говорить на важные темы даже тогда, когда об этом нельзя говорить. Но все действительно спрашивают. Даже военно нейтральные страны все равно спрашивают", — рассказали alyona alyona & Jerry Heil.

Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona & Jerry Heil. Фото: Новости.
Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona & Jerry Heil. Фото: Новини.LIVE

Артистки радуются, что их конкуренты наизусть изучили "Teresa & Maria". Они даже ее поют. Однако, реперка alyona alyona считает удачным не только собственный хит, но и песни других стран.

"Мы считаем искренне, что это Евровидение — одно из лучших. Из 37 песен — 30 такие, что ты каждое утро просыпаешься и как не с одной, так с другой, с третьей ходишь. И так штук 5 за день меняется", — поделилась впечатлением реперка.

Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona & Jerry Heil. Фото: Новости.
Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona & Jerry Heil. Фото: Новини.LIVE

Звезды радуются, что голосовать в этом году можно со всех стран мира. Они призывают поддержать их на конкурсе.

"Очень классно, что в этом году голосует весь мир. Поэтому, пожалуйста, все, кто нас слышит, своих родственников, друзей из-за границы, где бы они ни были — Аргентина, Китай, США, Африка — всех сообщите голосовать за Украину", — обратились alyona alyona & Jerry Heil.

Напомним, мы показали, что происходит за кулисами крупнейшего песенного конкурса в мире Евровидения. Также певицы alyona alyona & Jerry Heil бились пасхальными яйцами на бирюзовом тротуаре.

Евровидение
война
Alyona Alyona
Швеция
Украина
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