Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво

KOLA у кліпі "Щедра ніч". Фото: стопкадр кліпу

Українські співачки Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили спільну різдвяну пісню "Щедра ніч". Це дуже домашній та сімейний трек, який створить приємну атмосферу на свята.

Зірки випустили кліп у YouTube.

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Артистки Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA вклали у текст пісні свої спогади про святкування Різдва. Вони хотіли, щоб українці відчули тепло цього свята.

"У світле свято Різдва дуже хочеться, щоб українці відчули тепло спогадів саме з усмішкою від того, як добре було раніше, і з вірою, що все ще налагодиться", — пояснили свій задум виконавиці.

Ідея написати таку пісня появилась під час спільного туру співачок в Америці, проте їй судилось стати повноцінним треком тільки цього року.

"Кожна з нас має свої традиції на Різдво, і хоч ми і з різних куточків України, але всіх нас об’єднує любов до сім’ї, українських традицій та Різдва", — прокоментували зірки.

Співачки Jerry Heil та KOLA в кліпі постали в речах українських брендів — сорочці-кімоно з різдвяними візерунками та вишитих кептарях. Alyona Alyona ж залишилась вірна своєму образу реперки.

Jerry Heil, Alyona Alyona і KOLA у кліпі "Щедра ніч". Фото: стопкадр кліпу

Українці вподобали пісню

Підписники зірок відразу відреагували на новий трек. Під дописом лише позитивні коментарі. Людям сподобалась пісня і вони планують слухати її на Різдво і не тільки.

Як чудово, що в нас з'явились сучасні національні улюблениці — виконавиці пісень! Нарешті всякі лабуди та полякові у минулому! А от ці дівчата-зірочки найкращі.

Це неймовірно чутливо, навіть просльозилась. Ви неймовірні!

Найкращі дівчата створили чудову пісню.

Боже, ви неймовірні! Дякуємо за тепло, яке ви передаєте піснею.

Дякую, сльозі самі біжать.

Нагадаємо, що Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни".

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