Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво
Українські співачки Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили спільну різдвяну пісню "Щедра ніч". Це дуже домашній та сімейний трек, який створить приємну атмосферу на свята.
Зірки випустили кліп у YouTube.
"Щедра ніч" — це пісня про сімейні цінності українців
Артистки Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA вклали у текст пісні свої спогади про святкування Різдва. Вони хотіли, щоб українці відчули тепло цього свята.
"У світле свято Різдва дуже хочеться, щоб українці відчули тепло спогадів саме з усмішкою від того, як добре було раніше, і з вірою, що все ще налагодиться", — пояснили свій задум виконавиці.
Ідея написати таку пісня появилась під час спільного туру співачок в Америці, проте їй судилось стати повноцінним треком тільки цього року.
"Кожна з нас має свої традиції на Різдво, і хоч ми і з різних куточків України, але всіх нас об’єднує любов до сім’ї, українських традицій та Різдва", — прокоментували зірки.
Співачки Jerry Heil та KOLA в кліпі постали в речах українських брендів — сорочці-кімоно з різдвяними візерунками та вишитих кептарях. Alyona Alyona ж залишилась вірна своєму образу реперки.
Українці вподобали пісню
Підписники зірок відразу відреагували на новий трек. Під дописом лише позитивні коментарі. Людям сподобалась пісня і вони планують слухати її на Різдво і не тільки.
- Як чудово, що в нас з'явились сучасні національні улюблениці — виконавиці пісень! Нарешті всякі лабуди та полякові у минулому! А от ці дівчата-зірочки найкращі.
- Це неймовірно чутливо, навіть просльозилась. Ви неймовірні!
- Найкращі дівчата створили чудову пісню.
- Боже, ви неймовірні! Дякуємо за тепло, яке ви передаєте піснею.
- Дякую, сльозі самі біжать.
Нагадаємо, що Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни".
Раніше KOLA розкритикувала українців, які дивляться російські серіали.
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