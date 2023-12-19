Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво arrow

Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво

19 грудня 2023 15:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво
KOLA у кліпі "Щедра ніч". Фото: стопкадр кліпу
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українські співачки Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили спільну різдвяну пісню "Щедра ніч". Це дуже домашній та сімейний трек, який створить приємну атмосферу на свята.

Зірки випустили кліп у YouTube.

Читайте також:

"Щедра ніч" — це пісня про сімейні цінності українців

Артистки Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA вклали у текст пісні свої спогади про святкування Різдва. Вони хотіли, щоб українці відчули тепло цього свята.

"У світле свято Різдва дуже хочеться, щоб українці відчули тепло спогадів саме з усмішкою від того, як добре було раніше, і з вірою, що все ще налагодиться", — пояснили свій задум виконавиці.

Ідея написати таку пісня появилась під час спільного туру співачок в Америці, проте їй судилось стати повноцінним треком тільки цього року.

"Кожна з нас має свої традиції на Різдво, і хоч ми і з різних куточків України, але всіх нас об’єднує любов до сім’ї, українських традицій та Різдва", — прокоментували зірки.

Співачки Jerry Heil та KOLA в кліпі постали в речах українських брендів — сорочці-кімоно з різдвяними візерунками та вишитих кептарях. Alyona Alyona ж залишилась вірна своєму образу реперки.

KOLA у кліпі "Щедра ніч". Фото: стопкадр кліпу
Jerry Heil, Alyona Alyona і KOLA у кліпі "Щедра ніч". Фото: стопкадр кліпу

Українці вподобали пісню

Підписники зірок відразу відреагували на новий трек. Під дописом лише позитивні коментарі. Людям сподобалась пісня і вони планують слухати її на Різдво і не тільки.

  • Як чудово, що в нас з'явились сучасні національні улюблениці — виконавиці пісень! Нарешті всякі лабуди та полякові у минулому! А от ці дівчата-зірочки найкращі.
  • Це неймовірно чутливо, навіть просльозилась. Ви неймовірні!
  • Найкращі дівчата створили чудову пісню.
  • Боже, ви неймовірні! Дякуємо за тепло, яке ви передаєте піснею.
  • Дякую, сльозі самі біжать.

Нагадаємо, що Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни".

Раніше KOLA розкритикувала українців, які дивляться російські серіали.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі