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Співачка KOLA розкритикувала українців, які дивляться російські серіали

18 грудня 2023 11:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Співачка KOLA розкритикувала українців, які дивляться російські серіали
Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська артистка KOLA висловилась щодо українців, які дивляться нині популярний російський серіал. Вона не розуміє цих людей.

Зірка висловила свою думку в instagram.

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Українська співачка KOLA розповіла, як минули її два останні тижні. Зірка багато працювала, знімалась, співала та зустрічалась з багатьма людьми.

Артистка поділилась психологічною практикою, яку вона використовує, що бути в ресурсі — дівчина щоночі дякує за все, що їй вдалося зробити за день.

Вона закликає до змін українців, адже переконана, що світ почне змінюватись, коли кожен почне працювати над собою.

"Якщо кожен з нас зміниться, зробить максимум від себе то і все навколо нас змінюватиметься, повірте! Давайте надихати одне одного, давайте підтримувати та бути разом, бо в цьому наша сила! Я дуже це відчуваю, коли ми єдині", — написала артистка.

Зірка чітко висловила свою позицію щодо вживання російського контенту. Вона вважає, що це те, від чого мають відмовитися люди.

"Дивитися "слово пацана" — це крінж, слухати російські пісні — це крінж, не вивчати свою мову — це крінж, не обожнювати свою культуру — це крінж, не поважати наші традиції — це крінж, розгледіти талант — це перемога, допомагати кожен день — це перемога, розвиватися щоденно — це перемога, вірити у добро — це перемога, чути одне одного та бути простими — це перемога!" — переконана співачка.

Нагадаємо, що KOLA вперше говорила про свого коханого.

Раніше KOLA розповіла, коли бачилась з чоловіком, та про плани на Новий Рік.

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