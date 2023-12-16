Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни"

Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

Українська співачка Христина Соловій записала мініальбом народних пісень до новорічних свят. "Різдвяні сни" — це чотири автентичні колядки та щедрівки в її виконанні.

Про це зірка повідомила в соцмережах.

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Напередодні Різдва Христина Соловій порадувала своїх прихильників новим мініальбомом. Співачка випустила "Різдвянії сни". Це поєднання автентичних народних пісень та сучасного звучання.

Вихід альбому став новиною не тільки для українців, а й для самої виконавиці. Вона не очікувала, що встигне випустити пісні.

"Цього релізу не мало бути з різних причин. Але те, що мені все-таки вдалося, попри все, його записати і видати — моє маленьке різдвяне диво. Ділюся з вами "Різдвяними снами". Забирайте і грійтеся", — каже Христина.

В альбом увійшла пісня "Маланка". Це композиція, яку прийнято виконувати під час обрядів цього свята. Зазвичай українці перевдягаються в різних персонажів і з піснею обходять кожного господаря. Таким чином вони сповіщають людей про прихід нового року.

Христина Соловій також записала колядку, створену на основі віршів Богдана Ігоря-Антоновича, "Народився Бог на санях". Ця композиція увібрала образи з народних пісень гуцулів, лемків і бойків.

Ще дві композиції зазвучали по-новому — давня народна колядка "Ци дома дома білий молодче" та пісня про народження Христа "В зеленім ліску".

Послухати різдвяний альбом Христини Соловій можна на всіх стрімінгових платформах.

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