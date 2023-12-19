Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили новый трек на Рождество
Украинские певицы Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили совместную рождественскую песню "Щедрая ночь". Это очень домашний и семейный трек, который создаст приятную атмосферу в праздники.
Звезды выпустили клип в YouTube.
"Щедрая ночь" — это песня о семейных ценностях украинцев
Артистки Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA вложили в текст песни свои воспоминания о праздновании Рождества. Они хотели, чтобы украинцы почувствовали тепло этого праздника.
"В светлый праздник Рождества очень хочется, чтобы украинцы почувствовали тепло воспоминаний именно с улыбкой от того, как хорошо было раньше, и с верой, что все еще наладится", — объяснили свой замысел исполнительницы.
Идея написать такую песню появилась во время совместного тура певиц в Америке, однако ей суждено было стать полноценным треком только в этом году.
"Каждая из нас имеет свои традиции на Рождество, и хоть мы и из разных уголков Украины, но всех нас объединяет любовь к семье, украинским традициям и Рождеству", — прокомментировали звезды.
Певицы Jerry Heil и KOLA в клипе предстали в вещах украинских брендов — рубашке-кимоно с рождественскими узорами и вышитых кептарях. Alyona Alyona же осталась верна своему образу реперки.
Украинцам понравилась песня
Подписчики звезд сразу отреагировали на новый трек. Под сообщением только положительные комментарии. Людям понравилась песня, и они планируют слушать ее на Рождество и не только.
- Как замечательно, что у нас появились современные национальные любимицы — исполнительницы песен! Наконец-то всякие лабуды и поляку в прошлом! А вот эти девушки-звездочки самые лучшие.
- Это невероятно чувствительно, даже прослезилось. Вы невероятны!
- Лучшие девушки создали отличную песню.
- Боже, вы невероятны! Спасибо за тепло, которое вы передаете песней.
- Спасибо, слезы сами бегут.
Напомним, что Кристина Соловой выпустила альбом колядок "Рождественские сны".
Ранее KOLA раскритиковала украинцев, смотрящих российские сериалы.
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