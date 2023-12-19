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Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили новый трек на Рождество

19 декабря 2023 15:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили новый трек на Рождество
KOLA в клипе "Щедрая ночь". Фото: стопкадр клипа
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинские певицы Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили совместную рождественскую песню "Щедрая ночь". Это очень домашний и семейный трек, который создаст приятную атмосферу в праздники.

Звезды выпустили клип в YouTube.

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Артистки Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA вложили в текст песни свои воспоминания о праздновании Рождества. Они хотели, чтобы украинцы почувствовали тепло этого праздника.

"В светлый праздник Рождества очень хочется, чтобы украинцы почувствовали тепло воспоминаний именно с улыбкой от того, как хорошо было раньше, и с верой, что все еще наладится", — объяснили свой замысел исполнительницы.

Идея написать такую песню появилась во время совместного тура певиц в Америке, однако ей суждено было стать полноценным треком только в этом году.

"Каждая из нас имеет свои традиции на Рождество, и хоть мы и из разных уголков Украины, но всех нас объединяет любовь к семье, украинским традициям и Рождеству", — прокомментировали звезды.

Певицы Jerry Heil и KOLA в клипе предстали в вещах украинских брендов — рубашке-кимоно с рождественскими узорами и вышитых кептарях. Alyona Alyona же осталась верна своему образу реперки.

KOLA в клипе "Щедрая ночь". Фото: стопкадр клипа
Jerry Heil, Alyona Alyona и KOLA в клипе "Щедрая ночь". Фото: стопкадр клипа

Украинцам понравилась песня

Подписчики звезд сразу отреагировали на новый трек. Под сообщением только положительные комментарии. Людям понравилась песня, и они планируют слушать ее на Рождество и не только.

  • Как замечательно, что у нас появились современные национальные любимицы — исполнительницы песен! Наконец-то всякие лабуды и поляку в прошлом! А вот эти девушки-звездочки самые лучшие.
  • Это невероятно чувствительно, даже прослезилось. Вы невероятны!
  • Лучшие девушки создали отличную песню.
  • Боже, вы невероятны! Спасибо за тепло, которое вы передаете песней.
  • Спасибо, слезы сами бегут.

Напомним, что Кристина Соловой выпустила альбом колядок "Рождественские сны".

Ранее KOLA раскритиковала украинцев, смотрящих российские сериалы.

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