Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили новый трек на Рождество

KOLA в клипе "Щедрая ночь". Фото: стопкадр клипа

Украинские певицы Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили совместную рождественскую песню "Щедрая ночь". Это очень домашний и семейный трек, который создаст приятную атмосферу в праздники.

Звезды выпустили клип в YouTube.

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Артистки Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA вложили в текст песни свои воспоминания о праздновании Рождества. Они хотели, чтобы украинцы почувствовали тепло этого праздника.

"В светлый праздник Рождества очень хочется, чтобы украинцы почувствовали тепло воспоминаний именно с улыбкой от того, как хорошо было раньше, и с верой, что все еще наладится", — объяснили свой замысел исполнительницы.

Идея написать такую песню появилась во время совместного тура певиц в Америке, однако ей суждено было стать полноценным треком только в этом году.

"Каждая из нас имеет свои традиции на Рождество, и хоть мы и из разных уголков Украины, но всех нас объединяет любовь к семье, украинским традициям и Рождеству", — прокомментировали звезды.

Певицы Jerry Heil и KOLA в клипе предстали в вещах украинских брендов — рубашке-кимоно с рождественскими узорами и вышитых кептарях. Alyona Alyona же осталась верна своему образу реперки.

Jerry Heil, Alyona Alyona и KOLA в клипе "Щедрая ночь". Фото: стопкадр клипа

Украинцам понравилась песня

Подписчики звезд сразу отреагировали на новый трек. Под сообщением только положительные комментарии. Людям понравилась песня, и они планируют слушать ее на Рождество и не только.

Как замечательно, что у нас появились современные национальные любимицы — исполнительницы песен! Наконец-то всякие лабуды и поляку в прошлом! А вот эти девушки-звездочки самые лучшие.

Это невероятно чувствительно, даже прослезилось. Вы невероятны!

Лучшие девушки создали отличную песню.

Боже, вы невероятны! Спасибо за тепло, которое вы передаете песней.

Спасибо, слезы сами бегут.

Напомним, что Кристина Соловой выпустила альбом колядок "Рождественские сны".

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