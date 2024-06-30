Alyona Alyona поставила на місце Ірину Фаріон

Alyona Alyona креативно відреагувала на закиди Ірини Фаріон
Після перемоги співачок Alyona Alyona та Jerry Heil на Нацвідборі "Євробачення-2024" мовознавицю Ірину Фаріон блокували у Facebook через висловлювання в бік артисток. Бронзові призерки конкурсу, який пройшов у шведському Мальме в травні, прокоментували на закиди жительки Львова.
Про це повідомляє HromadskeUA.
Alyona Alyona та Jerry Heil про Ірину Фаріон
Перед першим спільним концертом після "Євробачення" на пресбрифінгу Альону Савраненко та Яну Шемаєву (справжні імена артисток) запитали, як вони реагують на критику з боку Фаріон. Мовознавиця раніше порівняла ім’я Alyona Alyona з радянською шоколадкою та назвала співачок баберами.
На пресбрифінгу бронзові призерки "Євробачення-2024" зазначили — не бачили сенсу відповідати на критику Фаріон.
"Відповідати цькуванням на цькування — це сіяння негативу. Що, треба було підійти й запитати, чому Ірина, а не Ярина?... Можемо помірятись цицьками, у мене точно більші", — зазначила Alyona Alyona.
Реперка alyona alyona відповіла на критику Ірини Фаріон щодо свого псевдоніма pic.twitter.com/bufn09OuEH— hromadske (@HromadskeUA) June 28, 2024
Jerry Heil зізналася, що після образливого коментаря вирішила перевірити прізвище Фаріон. За словами 28-річної співачки, прізвище мовознавиці справді українське. Щодо Фаріон, то вона впевнена, що ім’я — це ідентифікатор.
Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Лєра Мандзюк прокоментувала скандал з жартом про дітей з інвалідністю. Також ми розповідали, що співачка KOLA поскаржилась на атаку її нового кліпу ботами.
Читайте Новини.LIVE!