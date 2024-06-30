Alyona Alyona поставила на місце Ірину Фаріон

Реперка Alyona Alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Після перемоги співачок Alyona Alyona та Jerry Heil на Нацвідборі "Євробачення-2024" мовознавицю Ірину Фаріон блокували у Facebook через висловлювання в бік артисток. Бронзові призерки конкурсу, який пройшов у шведському Мальме в травні, прокоментували на закиди жительки Львова.

Про це повідомляє HromadskeUA.

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Перед першим спільним концертом після "Євробачення" на пресбрифінгу Альону Савраненко та Яну Шемаєву (справжні імена артисток) запитали, як вони реагують на критику з боку Фаріон. Мовознавиця раніше порівняла ім’я Alyona Alyona з радянською шоколадкою та назвала співачок баберами.

На пресбрифінгу бронзові призерки "Євробачення-2024" зазначили — не бачили сенсу відповідати на критику Фаріон.

"Відповідати цькуванням на цькування — це сіяння негативу. Що, треба було підійти й запитати, чому Ірина, а не Ярина?... Можемо помірятись цицьками, у мене точно більші", — зазначила Alyona Alyona.

Реперка alyona alyona відповіла на критику Ірини Фаріон щодо свого псевдоніма pic.twitter.com/bufn09OuEH — hromadske (@HromadskeUA) June 28, 2024

Jerry Heil зізналася, що після образливого коментаря вирішила перевірити прізвище Фаріон. За словами 28-річної співачки, прізвище мовознавиці справді українське. Щодо Фаріон, то вона впевнена, що ім’я — це ідентифікатор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Лєра Мандзюк прокоментувала скандал з жартом про дітей з інвалідністю. Також ми розповідали, що співачка KOLA поскаржилась на атаку її нового кліпу ботами.