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Не стала мовчати — Мандзюк прокоментувала скандал з жартом про дітей з інвалідністю

30 червня 2024 21:44
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Стас Кожушко
Редактор
Лєра Мандзюк потрапила в скандал через жарт про дітей з інвалідністю
Гумористка Лєра Мандзюк. Фото: Instagram/mandziuk.selera
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стендаперка Лєра Мандзюк опинилась в епіцентрі скандалу після спілкування з асистентом вчителя на одному з виступів. В ньому шоувумен згадала певну категорію дітей. Через це її захейтили в соцмережах.

Гумористка відреагувала у своїх соцмережах на звинувачення щодо жартів про особливих дітей.

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Лєра Мандзюк висловилась про особливих дітей

Під час спілкування з глядачами стендап-шоу Мандзюк дізналась, що одна з них є асистенткою вчителя. Лєра не приховувала здивування, мовляв, в її дитинстві подібних посад не було. Водночас жінка пояснила — вона працює з дітьми, які потребують допомоги в навчанні. 

Але Мандзюк вирішила продовжувати жартувати. Мовляв, вона ледь стримується, коли глядачі на її шоу в телефонах сидять. А вчителям потрібно ще й працювати з різними дітьми. 

"Вам попадаються і ще сложніші діти, тобто самі тупенькі. Якими найбільш складно керувати", — заявила зі сцени Мандзюк. 

Не дивно, що гумористку засудили чимало українців за подібні жарти. Бо мова йшла про дітей з інвалідністю.

  • Мені аж погано стало. Над чим ви наразі жартуєте? Над колосальною роботою батьків? Над дітьми з інвалідністю, над інклюзією? Я вимагаю публічного вибачення.
  • Це ви зараз серйозно? Тобто, моя дитина, яка має діагноз, і їй дали окремого вчителя — тупа? Він особливий, унікальний, але точно не тупий. В решті решт, він аутист.
  • Вкотре переконуюсь, що для гумору потрібен потужний інтелектуальний фундамент. Бо не знати у 21 столітті про нейрорізноманіття, інклюзію — іспанський сором.

Пояснення від Лєри Мандзюк

Вибачатися гумористка не стала, але пояснила — вона не мала на меті образити дітей та викладачів. 

"Нічого поганого про дітей з інвалідністю я не казала і не мала на увазі. Мені шкода, що виникло це непорозуміння", — зауважила стендаперка та закрила коментарі.

Реакція Лєри Мандзюк на скандал
Реакція Лєри Мандзюк на скандал. Скриншоти: Instagram/mandziuk.selera

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка KOLA поскаржилась на атаку її нового кліпу ботами. Також ми розповідали, що Камалія неочікувано провела ревізію вбиралень у Великій Британії.

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особа з інвалідністю

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