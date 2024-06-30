Лєра Мандзюк потрапила в скандал через жарт про дітей з інвалідністю

Гумористка Лєра Мандзюк. Фото: Instagram/mandziuk.selera

Стендаперка Лєра Мандзюк опинилась в епіцентрі скандалу після спілкування з асистентом вчителя на одному з виступів. В ньому шоувумен згадала певну категорію дітей. Через це її захейтили в соцмережах.

Гумористка відреагувала у своїх соцмережах на звинувачення щодо жартів про особливих дітей.

Читайте також:

Лєра Мандзюк висловилась про особливих дітей

Під час спілкування з глядачами стендап-шоу Мандзюк дізналась, що одна з них є асистенткою вчителя. Лєра не приховувала здивування, мовляв, в її дитинстві подібних посад не було. Водночас жінка пояснила — вона працює з дітьми, які потребують допомоги в навчанні.

Але Мандзюк вирішила продовжувати жартувати. Мовляв, вона ледь стримується, коли глядачі на її шоу в телефонах сидять. А вчителям потрібно ще й працювати з різними дітьми.

"Вам попадаються і ще сложніші діти, тобто самі тупенькі. Якими найбільш складно керувати", — заявила зі сцени Мандзюк.

Не дивно, що гумористку засудили чимало українців за подібні жарти. Бо мова йшла про дітей з інвалідністю.

Мені аж погано стало. Над чим ви наразі жартуєте? Над колосальною роботою батьків? Над дітьми з інвалідністю, над інклюзією? Я вимагаю публічного вибачення.

Це ви зараз серйозно? Тобто, моя дитина, яка має діагноз, і їй дали окремого вчителя — тупа? Він особливий, унікальний, але точно не тупий. В решті решт, він аутист.

Вкотре переконуюсь, що для гумору потрібен потужний інтелектуальний фундамент. Бо не знати у 21 столітті про нейрорізноманіття, інклюзію — іспанський сором.

Пояснення від Лєри Мандзюк

Вибачатися гумористка не стала, але пояснила — вона не мала на меті образити дітей та викладачів.

"Нічого поганого про дітей з інвалідністю я не казала і не мала на увазі. Мені шкода, що виникло це непорозуміння", — зауважила стендаперка та закрила коментарі.

Реакція Лєри Мандзюк на скандал. Скриншоти: Instagram/mandziuk.selera

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка KOLA поскаржилась на атаку її нового кліпу ботами. Також ми розповідали, що Камалія неочікувано провела ревізію вбиралень у Великій Британії.