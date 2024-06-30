Alyona Alyona поставила на место Ирину Фарион

Рэпер Alyona Alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

После победы певиц Alyona Alyona и Jerry Heil на Нацотборе "Евровидения-2024" языковеда Ирину Фарион блокировали в Facebook из-за высказываний в сторону артисток. Бронзовые призеры конкурса, который прошел в шведском Мальме в мае, прокомментировали упреки жительницы Львова.

Об этом сообщает HromadskeUA.

Читайте также:

Alyona Alyona и Jerry Heil об Ирине Фарион

Перед первым совместным концертом после "Евровидения" на пресс-брифинге Алену Савраненко и Яну Шемаеву (настоящие имена артистов) спросили, как они реагируют на критику со стороны Фарион. Языковед ранее сравнила имя Alyona Alyona с советской шоколадкой и назвала певиц баберами.

На пресс-брифинге бронзовые призеры "Евровидения-2024" отметили — не видели смысла отвечать на критику Фарион.

"Отвечать травлей на травлю — это сеяние негатива. Что, надо было подойти и спросить, почему Ирина, а не Ярина?... Можем померяться сиськами, у меня точно больше", — отметила Alyona Alyona.

Реперка alyona alyona ответила на критику Ирины Фарион по поводу своего псевдонима pic.twitter.com/bufn09OuEH — hromadske (@HromadskeUA) Июнь 28, 2024

Jerry Heil призналась, что после оскорбительного комментария решила проверить фамилию Фарион. По словам 28-летней певицы, фамилия языковеда действительно украинская. Что касается Фарион, то она уверена, что имя — это идентификатор.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Лера Мандзюк прокомментировала скандал с шуткой о детях с инвалидностью. Также мы рассказывали, что певица KOLA пожаловалась на атаку ее нового клипа ботами.