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Alyona Alyona креативно отреагировала на упреки Ирины Фарион

30 июня 2024 22:49
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Стас Кожушко
Редактор
Alyona Alyona поставила на место Ирину Фарион
Рэпер Alyona Alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После победы певиц Alyona Alyona и Jerry Heil на Нацотборе "Евровидения-2024" языковеда Ирину Фарион блокировали в Facebook из-за высказываний в сторону артисток. Бронзовые призеры конкурса, который прошел в шведском Мальме в мае, прокомментировали упреки жительницы Львова.

Об этом сообщает HromadskeUA.

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Перед первым совместным концертом после "Евровидения" на пресс-брифинге Алену Савраненко и Яну Шемаеву (настоящие имена артистов) спросили, как они реагируют на критику со стороны Фарион. Языковед ранее сравнила имя Alyona Alyona с советской шоколадкой и назвала певиц баберами.

На пресс-брифинге бронзовые призеры "Евровидения-2024" отметили не видели смысла отвечать на критику Фарион.

"Отвечать травлей на травлю — это сеяние негатива. Что, надо было подойти и спросить, почему Ирина, а не Ярина?... Можем померяться сиськами, у меня точно больше", — отметила Alyona Alyona.

Jerry Heil призналась, что после оскорбительного комментария решила проверить фамилию Фарион. По словам 28-летней певицы, фамилия языковеда действительно украинская. Что касается Фарион, то она уверена, что имя — это идентификатор.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Лера Мандзюк прокомментировала скандал с шуткой о детях с инвалидностью. Также мы рассказывали, что певица KOLA пожаловалась на атаку ее нового клипа ботами.

Alyona Alyona
Jerry Heil
украинские звезды
Ирина Фарион

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