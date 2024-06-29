Когось душить жаба — співачка KOLA поскаржилась на атаку її нового кліпу ботами

Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

Співачка KOLA повідомила, що хтось скаржиться на її новий кліп "Цілуй", щоб він не потрапив у тренди YouTube. За словами артистки, її команда вже раніше стикалася з подібною ситуацією.

Про це зірка поділилася у своєму Instagram.

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KOLA опублікувала графік, а якому видно різке падіння кількості переглядів. Артистка вважає, що конкуренти постаралися, щоб її кліп не потрапив у тренди YouTube.

Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

Співачка KOLA обурилась ботами. Фото: instagram.com/kola__official/

Співачка KOLA розповіла про атаку на її кліп. Фото: instagram.com/kola__official/

Співачка KOLA обурилась на ворогів, які заважали виходу її кліпу. Фото: instagram.com/kola__official/

Співачка KOLA подякувала шанувальникам. Фото: instagram.com/kola__official/

"Щось відбувається страшне з нашим кліпом. Це 100% якесь замовлення, щоб злити наш кліп, щоб його не пропустили в тренди. Це когось душить жаба. Люди досі не розуміють, що всім вистачить місця. Який колхоз. Як не по-сучасному, яка слабкість. Різке падіння раптом із нічого до нуля, але ми знаємо, що це, і знаємо, хто це. Нічого, ми не залишимося непомітними, все буде в нас добре. Тому що ми чисті й добрі люди. На відміну від вас, злі жаби", — розповіла співачка.

Через деякий час зірка поділилася, що ситуація виправилася, і подякувала шанувальникам за підтримку.

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