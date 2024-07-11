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Alyona Alyona показала себе в максимальній вазі

11 липня 2024 17:22
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Alyona Alyona про свою вагу — як змінювалось тіло співачки
Українська співачка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Alyona Alyona наважилася показатися українцям у різній вазі. Зірка поділилася іронічними кадрами.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

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Вага Alyona Alyona 

Зірка вирішила підтримати актуальний тренд у соцмережах. Вона поділилася із шанувальниками десятисекундним відео, на якому показала, як змінювалося її тіло.

Найменша її вага складала 110 кілограмів, а найбільша — 132 кілограми.  

Шанувальники оцінили сміливість виконавиці. Попри негативні коментарі, дівчині зробили багато компліментів.

"Ой та не переживайте, ви виглядаєте як гарна впевнена в собі жінка, плюс харизма, цього у вас не відняти, тож знайте — ви красуня".

"Красуня в любій вазі".

"Альона — любов, наша неймовірно талановита, добра, щира та відверта! Обожнюю за все просто".

Скільки важить Alyona Alyona
Коментарі під публікацією співачки Alyona Alyona. Фото: tiktok.com/@alyona.alyona.official

Нагадаємо, раніше ми писали, що реперка Alyona Alyona креативно відреагувала на закиди мовознавиці Ірини Фаріон. А також співачка пояснила, чому поки не збирається гастролювати Європою.

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