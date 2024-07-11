Alyona Alyona про свою вагу — як змінювалось тіло співачки

Alyona Alyona показала себе в максимальній вазі
Відома українська співачка Alyona Alyona наважилася показатися українцям у різній вазі. Зірка поділилася іронічними кадрами.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці у TikTok.
Вага Alyona Alyona
@alyona.alyona.official
Притормозила😂 #alyonaalyona #альонаальона♬ оригінальний звук - Альона Альона
Зірка вирішила підтримати актуальний тренд у соцмережах. Вона поділилася із шанувальниками десятисекундним відео, на якому показала, як змінювалося її тіло.
Найменша її вага складала 110 кілограмів, а найбільша — 132 кілограми.
Шанувальники оцінили сміливість виконавиці. Попри негативні коментарі, дівчині зробили багато компліментів.
"Ой та не переживайте, ви виглядаєте як гарна впевнена в собі жінка, плюс харизма, цього у вас не відняти, тож знайте — ви красуня".
"Красуня в любій вазі".
"Альона — любов, наша неймовірно талановита, добра, щира та відверта! Обожнюю за все просто".
Нагадаємо, раніше ми писали, що реперка Alyona Alyona креативно відреагувала на закиди мовознавиці Ірини Фаріон. А також співачка пояснила, чому поки не збирається гастролювати Європою.
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