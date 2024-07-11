Alyona Alyona о своем весе – как менялось тело певицы

Украинская певица Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Известная украинская певица Alyona Alyona решилась показаться украинцам в разном весе. Звезда поделилась ироническими кадрами.

Видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

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Вес Alyona Alyona

Звезда решила поддержать актуальный тренд в соцсетях. Она поделилась с поклонниками десятисекундным видео, на котором показала, как менялось ее тело.

Наименьший вес составлял 110 килограммов, а самый большой — 132 килограмма.

Поклонники оценили смелость исполнительницы. Несмотря на негативные комментарии, девушке сделала много комплиментов.

"Ой да не переживайте, вы выглядите как красивая, уверенная в себе женщина, плюс харизма — этого у вас не отнять, так что знайте вы — красавица".

"Красавица в любом весе".

"Алена — любовь, наша невероятно талантливая, добрая, искренняя и откровенная! Обожаю за все просто".

Комментарии под публикацией певицы Alyona Alyona. Фото: tiktok.com/@alyona.alyona.official

Напомним, ранее мы писали, что репер Alyona Alyona креативно отреагировала на упреки языковеда Ирины Фарион. А также певица объяснила, почему пока не собирается гастролировать по Европе.