Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Alyona Alyona зізналась, чому поки не планує європейський тур з Jerry Heil arrow

Alyona Alyona зізналась, чому поки не планує європейський тур з Jerry Heil

4 липня 2024 22:36
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Чому Alyona Alona та Jerry Heil не планують турне в Європі
Концерт Jerry Heil та Alyona Alona в Києві. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого тижня, 28 червня, бронзові призерки "Євробачення-2024" Jerry Heil та Alyona Alona відіграли перший концерт у Києві після конкурсу, який пройшов в травні у шведському Мальме. Ведуча влогів про "Євробачення" Анна Тульєва поцікавилась, чи збираються Яна Шемаєва та Альона Савраненко (справжні імена артисток) в європейський тур. 

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Читайте також:

Плани про тур Jerry Heil та Alyona Alona в Європі

Зазвичай, після пісенного конкурсу на хвилі впізнаванності та популярності артисти дають концерти в різних країнах світу. Так в музичних виконавців збільшується аудиторія.

Втім, Jerry Heil та Alyona Alona — не постійний дует, а дві самостійні артистки. У європейське турне Яна та Альона їхати поки не планують. І на те є причина.

"Насправді, везти дві команди дуже складно. І доведеться ставити такі ціни на квитки, для того, щоб привезти команди, бенд. Це оверпрайс, тому не хочеться робити дуже дорогі концерти. Скоріш за все, кожна з нас поїде у свій тур", — зазначила Alyona Alona.

Jerry Heil додала, що в тих, хто відвідав концерти у Львові та Києві була унікальна можливість побачити спільну програму двох співачок, які у Швеції з треком Teresa & Maria посіли почесне третє місце. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що реперка Alyona Alyona креативно відреагувала на закиди мовознавиці Ірини Фаріон. Також ми розповідали, що співачка Ірина Федишин прокоментувала чутки про третю вагітність.

концерт Alyona Alyona Jerry Heil українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо