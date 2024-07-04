Чому Alyona Alona та Jerry Heil не планують турне в Європі

Концерт Jerry Heil та Alyona Alona в Києві. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Минулого тижня, 28 червня, бронзові призерки "Євробачення-2024" Jerry Heil та Alyona Alona відіграли перший концерт у Києві після конкурсу, який пройшов в травні у шведському Мальме. Ведуча влогів про "Євробачення" Анна Тульєва поцікавилась, чи збираються Яна Шемаєва та Альона Савраненко (справжні імена артисток) в європейський тур.

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Плани про тур Jerry Heil та Alyona Alona в Європі

Зазвичай, після пісенного конкурсу на хвилі впізнаванності та популярності артисти дають концерти в різних країнах світу. Так в музичних виконавців збільшується аудиторія.

Втім, Jerry Heil та Alyona Alona — не постійний дует, а дві самостійні артистки. У європейське турне Яна та Альона їхати поки не планують. І на те є причина.

"Насправді, везти дві команди — дуже складно. І доведеться ставити такі ціни на квитки, для того, щоб привезти команди, бенд. Це оверпрайс, тому не хочеться робити дуже дорогі концерти. Скоріш за все, кожна з нас поїде у свій тур", — зазначила Alyona Alona.

Jerry Heil додала, що в тих, хто відвідав концерти у Львові та Києві була унікальна можливість побачити спільну програму двох співачок, які у Швеції з треком Teresa & Maria посіли почесне третє місце.

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