Alyona Alyona зізналась, що писала свої перші треки російською

Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Українська реперка Alyona Alyona розповіла, як розпочала свій творчий шлях артиста. Виявилось, що перші тексти виконавиця писала мовою агресора — російською.

Про це зірка розповіла в instagram.

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Українська реперка Alyona Alyona у соцмережах поділилась спогадами про свої перші спроби на сцені. Почала писати реп виконавиця у 12 років, а вже у 15 створила власний дівчачий гурт.

Записати перші треки на студії вдалось лише після повноліття, коли зірка вступила в університет і познайомилась з хлопцями, які мали найпростішу техніку.

"Мій перший записаний трек називався "Жіночий удар по стереотипам". Це протест, бо саме тоді на просторах інтернету дівчат за реп принижували і мені хотілося змінити такі наративи", — розповіла реперка.

Біти зірка писала сама в програмах Sony Acid Pro, потім у FL Studio. Купувати записи у бітмейкерів вдавалось лише з стипендії.

Першу пісню реперки у соцмережах, які тоді були переповнені російським контентом, не сприйняли. Зірка вирішила адаптовуватись до умов.

"Почалася моя сторінка треків російською мовою для тоді популярної мережі "вк". Я зустріла прекрасну Катю Джетнет, з якою розділила творчий шлях і ми записали багато спільних треків, мали свою інтернет аудиторію, але все в тій соцмережі", — ділиться спогадами зірка.

Юна Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Alyona Alyona повернулась до рідної мови лише після подій на Євромайдані.

"Саме тоді я змінила мову виконання, зустріла велике ком’юніті українських виконавців, які читали реп солов’їною і мріяла стати їх частиною, випустивши україномовний альбом", — розповіла реперка.

Виконавиця пообіцяла незабаром продовжити історію свого успіху.

Нагадаємо, що реперка Alyona Alyona публічно зганьбилася через невдалу рекламу.

Раніше Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво.