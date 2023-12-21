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Alyona Alyona призналась, что писала свои первые треки на русском

21 декабря 2023 13:26
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Alyona Alyona призналась, что писала свои первые треки на русском
Алиона Алиона. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская репер Alyona Alyona рассказала, как начала свой творческий путь артиста. Оказалось, что первые тексты исполнительница писала на языке агрессора — на русском.

Об этом звезда рассказала в instagram.

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Украинская реперка Alyona Alyona в соцсетях поделилась воспоминаниями о своих первых попытках на сцене. Начала писать рэп исполнительница в 12 лет, а уже в 15 создала собственную девичью группу.

Записать первые треки на студии удалось только после совершеннолетия, когда звезда поступила в университет и познакомилась с ребятами, которые имели простейшую технику.

"Мой первый записанный трек назывался "Женский удар по стереотипам". Это протест, потому что именно тогда на просторах интернета девушек за рэп унижали и мне хотелось изменить такие нарративы", — рассказала реперка.

Биты звезда писала сама в приложениях Sony Acid Pro, затем во FL Studio. Покупать записи у битмейкеров удавалось только по стипендии.

Первую песню реперки в соцсетях, которые тогда были переполнены российским контентом, не приняли. Звезда решила адаптироваться к условиям.

"Началась моя страница треков на русском языке для тогда популярной сети "вк". Я встретила прекрасную Катю Джетнет, с которой разделила творческий путь и мы записали много общих треков, имели свою интернет аудиторию, но все в той соцсети", — делится воспоминаниями звезда.

Alyona Alyona в молодости
Юная Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Alyona Alyona вернулась в родной язык только после событий на Евромайдане.

"Именно тогда я изменила язык исполнения, встретила большой комьюнити украинских исполнителей, которые читали рэп соловьиной и мечтала стать их частью, выпустив украиноязычный альбом", — рассказала реперка.

Исполнительница пообещала вскоре продолжить историю своего успеха.

Напомним, что репер Alyona Alyona публично опозорилась из-за неудавшейся рекламы.

Ранее Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили новый трек на Рождество.

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