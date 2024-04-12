Олена Тополя обрала для себе незвичні тренування — деталі

Українська співачка Олена Тополя. Фото: Instagram/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше була відома під псевдонімом Alyosha, після початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми до США. У вересні минулого року вона повернулася додому та почала опановувати холодну зброю. Зірка зізнається, що так почуває себе більш спокійною у цей непростий час.

Про це вона розповіла інтерв'ю kp.ua.

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Олена Тополя вчиться володіти холодною зброєю

Після повернення з США в Україну, тендітна співачка вирішила опанувати холодну зброю. Вона зізналася, що регулярні тренування дозволяють їй тримати себе у формі та покращують самопочуття.

"Після повернення з Америки вирішила, що хочу для себе освоїти володіння холодною зброєю. Це дозволяє підтримувати себе в тонусі, в хорошій фізичній формі, щоб бути впевненою в собі і в фізичному плані, і в духовному, і в розумовому", — поділилася вона.

Ще до війни зірка намагалася за можливості відвідувати тир та опановувати пістолет та автомат. Зараз Alyosha збирається пригадати навички володіння зброєю, адже це дозволяє їй почувати себе більш спокійною в розпал війни.

"Коли ти маєш певні знання, навички, якось спокійніше, особливо зараз. Важливо знати, що в будь-який момент ти можеш правильно відреагувати і проаналізувати правильні стратегії для своєї поведінки. Треба бути готовим до всього", — додала співачка.

Зараз артистка вчиться володіти катаною — дуже небезпечним та гострим японським мечем. Співачка пояснила, що опанування такого виду зброї розвиває у людини багато важливих навичок.

"На заняття з катаною я пішла, бо мені захотілося виплеснути емоції. Катана – це дуже гострий меч. Це номер один по небезпеці холодної зброї, і треба бути дуже обережним, м'яко кажучи. Це дисциплінує, розвиває реакцію, концентрацію, спостережливість. У цьому мистецтві дуже багато моментів, які вчать людину швидко реагувати, оцінювати, аналізувати і діяти", — розповіла Олена Тополя.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів, на чому тримається його подружнє життя. А також, співачка записала пісню разом з талановитим італійцем.