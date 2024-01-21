Олена Тополя випустила новий трек разом з талановитим італійцем
Співачка Олена Тополя, яка раніше була відома під псевдонімом Alyosha, випустила новий трек. Вона записала пісню разом з італійським виконавцем Fabio De Vincente.
Про це зірка розповіла в instagram.
Олена Тополя випустила пісню "Розбити Вавилон"
Українська артистка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, випустила нову пісню "Via dall’Inferno" ("Розбити Вавилон"). Вона створила її разом з італійським артистом Fabio De Vincente.
Композиція була написана у 2020 році, коли світ охопила пандемія Covid-19. Цей трек розповідає канонічну історію боротьби добра зі злом і, на думку італійського співака, це дуже резонує з сьогоднішньою реальністю українців. Саме Fabio De Vincente написав Олені і вона довершила пісню приспівом українською мовою.
"Зміст пісні дуже важливий. Він спонукає задуматися про духовні речі, які криються в душі, підсвідомості, у найкращих проявах людяності. У приспівах я метафорично противажила егоїстичні прояви, символом яких є Вавілонська вежа, іншій стороні — душі людини. Якщо ваша "башта" збудована — розбийте її, бо саме там ваша душа полонена, заплющте очі та вуха — у цьому стані безпосереднього відношення простору та часу відкриваються духовні знання", — розповіла про свій трек Олена Тополя.
Прихильникам зірок сподобався трек
Підписники артистів не залишились байдужими, їм сподобалась нова пісня. Щоправда, прихильники італійського співака були більш багатослівні у коментарях.
- У вас дуже гарний голос! Цікаво послухати вас в рок стилі!
- У мене немає слів, щоб висловити емоцію, яку ви передаєте через цю чудову пісню. Браво!
- Гарна пісня! Вітаю!
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