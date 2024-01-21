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Олена Тополя випустила новий трек разом з талановитим італійцем

21 січня 2024 10:52
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Олена Тополя випустила новий трек разом з талановитим італійцем
Олена Тополя в кліпі "Via dall’Inferno" ("Розбити Вавилон"). Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Олена Тополя, яка раніше була відома під псевдонімом Alyosha, випустила новий трек. Вона записала пісню разом з італійським виконавцем Fabio De Vincente. 

Про це зірка розповіла в instagram.

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Олена Тополя випустила пісню "Розбити Вавилон"

Українська артистка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, випустила нову пісню "Via dall’Inferno" ("Розбити Вавилон"). Вона створила її разом з італійським артистом Fabio De Vincente.

Композиція була написана у 2020 році, коли світ охопила пандемія Covid-19. Цей трек розповідає канонічну історію боротьби добра зі злом і, на думку італійського співака, це дуже резонує з сьогоднішньою реальністю українців. Саме Fabio De Vincente написав Олені і вона довершила пісню приспівом українською мовою.

"Зміст пісні дуже важливий. Він спонукає задуматися про духовні речі, які криються в душі, підсвідомості, у найкращих проявах людяності. У приспівах я метафорично противажила егоїстичні прояви, символом яких є Вавілонська вежа, іншій стороні — душі людини. Якщо ваша "башта" збудована — розбийте її, бо саме там ваша душа полонена, заплющте очі та вуха — у цьому стані безпосереднього відношення простору та часу відкриваються духовні знання", — розповіла про свій трек Олена Тополя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ALYOSHA (@alyoshasinger)

Прихильникам зірок сподобався трек

Підписники артистів не залишились байдужими, їм сподобалась нова пісня. Щоправда, прихильники італійського співака були більш багатослівні у коментарях.

  • У вас дуже гарний голос! Цікаво послухати вас в рок стилі!
  • У мене немає слів, щоб висловити емоцію, яку ви передаєте через цю чудову пісню. Браво!
  • Гарна пісня! Вітаю!
Коментарі під дописом Олени Тополі
Коментарі під дописом Олени Тополі. Фото: instagram.com/p/C2RhWnmNUm2/
Коментарі під дописом Fabio De Vincente
Коментарі під дописом Fabio De Vincente. Фото: instagram.com/fabiodevincente/

Раніше Аріана Гранде випустила новий сингл про своє особисте життя.

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Італія
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Alyosha
закордонні зірки
українські зірки
пісня

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