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Alyosha после возвращения из США осваивает оружие

12 апреля 2024 11:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Елена Тополя выбрала для себя необычные тренировки.
Украинская певица Елена Тополя. Фото: Instagram/alyoshasinger
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская певица Елена Тополя, ранее известная под псевдонимом Alyosha, после начала полномасштабного вторжения уехала с детьми в США. В сентябре прошлого года она вернулась домой и начала осваивать холодное оружие. Звезда признается, что так чувствует себя более спокойной в это непростое время.

Об этом она рассказала в интервью kp.ua.

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Елена Тополя учится владеть холодным оружием

После возвращения из США в Украину, хрупкая певица решила овладеть холодным оружием. Она призналась, что регулярные тренировки позволяют ей держать себя в форме и улучшают самочувствие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

"По возвращении из Америки решила, что хочу для себя освоить владение холодным оружием. Это позволяет поддерживать себя в тонусе, в хорошей физической форме, чтобы быть уверенной в себе и в физическом плане, и в духовном, и в умственном", — поделилась она.

Еще до войны звезда пыталась по возможности посещать тир и овладевать пистолетом и автоматом. Сейчас Alyosha собирается вспомнить навыки владения оружием, ведь это позволяет ей чувствовать себя более спокойной в разгар войны.

"Когда у тебя есть определенные знания, навыки, то спокойнее, особенно сейчас. Важно знать, что в любой момент ты можешь правильно отреагировать и проанализировать правильные стратегии для своего поведения. Надо быть готовым ко всему", — добавила певица.

Сейчас артистка учится владеть катаной  очень опасным и острым японским мечом. Певица объяснила, что владение таким видом оружия развивает у человека много важных навыков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

"На занятие с катаной я пошла, потому что мне захотелось выплеснуть эмоции. Катана – это очень острый меч. Это номер один по опасности холодного оружия, и надо быть очень осторожным, мягко говоря. Это дисциплинирует, развивает реакцию, концентрацию, наблюдательность. В этом искусстве очень много моментов, которые учат человека быстро реагировать, оценивать, анализировать и действовать", — рассказала Елена Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, на чем держится его супружеская жизнь. А также певица записала песню вместе с талантливым итальянцем.

оружие
спорт
здоровье
Alyosha
Тарас Тополя
украинские звезды
безопасность
война в Украине
саморазвитие

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