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Американська співачка знялась в аутфіті від українського бренду

23 січня 2024 05:39
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Американська співачка знялась в аутфіті від українського бренду
Співачка Ava Max. Фото: стоп-кадр з кліпу на пісню "Whatever"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська співачка Ava Max презентувала новий відеокліп на пісню "Whatever". Для зйомок вона обрала одяг від українського бренду Cultnaked.

Про це дизайнери розповіли в instagram.

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Співачка Ava Max обрала шкіряні топ і штани від Cultnaked

Американська співачка албанського походження Ava Max презентувала кліп на пісню Whatever і обрала для себе образ від українського дизайнера. Юна зірка вдягла шкіряний комплект від бренду Cultnaked.

Співачка Ava Max. Фото: стоп-кадр з кліпу на пісню "Whatever"
Співачка Ava Max. Фото: стоп-кадр з кліпу на пісню "Whatever"

Дівчина постала у кадрі в топі бандо з металічними вставками та штанах вільного крою на середній посадці. Такий образ обійшовся їй у 700 доларів (приблизно 27 300 гривень).

Співачка доповнила свій "роковий" одяг легкою накидкою та макіяжем з зухвалими стрілками. Ava Max у своєму кліпі спробувала підкорити пустелю не тільки піснею, але й своїм образом.

Топ і штани від Cultnaked. Фото: сайт Cultnaked.
Топ і штани від Cultnaked. Фото: сайт Cultnaked.

На сайті бренду вартість кожного айтему зазначена 390 і 310 доларів.

Раніше Марго Роббі вдягла спокусливу сукню від українського бренду.

Також Джей Ло "вийшла заміж" у сукні українського бренду.

США
мода
Україна
Дизайн
пісня
співачка

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