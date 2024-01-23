Американська співачка знялась в аутфіті від українського бренду

Співачка Ava Max. Фото: стоп-кадр з кліпу на пісню "Whatever"

Американська співачка Ava Max презентувала новий відеокліп на пісню "Whatever". Для зйомок вона обрала одяг від українського бренду Cultnaked.

Про це дизайнери розповіли в instagram.

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Співачка Ava Max обрала шкіряні топ і штани від Cultnaked

Американська співачка албанського походження Ava Max презентувала кліп на пісню Whatever і обрала для себе образ від українського дизайнера. Юна зірка вдягла шкіряний комплект від бренду Cultnaked.

Співачка Ava Max. Фото: стоп-кадр з кліпу на пісню "Whatever"

Дівчина постала у кадрі в топі бандо з металічними вставками та штанах вільного крою на середній посадці. Такий образ обійшовся їй у 700 доларів (приблизно 27 300 гривень).

Співачка доповнила свій "роковий" одяг легкою накидкою та макіяжем з зухвалими стрілками. Ava Max у своєму кліпі спробувала підкорити пустелю не тільки піснею, але й своїм образом.

Топ і штани від Cultnaked. Фото: сайт Cultnaked.

На сайті бренду вартість кожного айтему зазначена 390 і 310 доларів.

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