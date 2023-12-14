Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Марго Роббі вдягла спокусливу сукню від українського бренду arrow

Марго Роббі вдягла спокусливу сукню від українського бренду

14 грудня 2023 13:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Марго Роббі вдягла спокусливу сукню від українського бренду
Марго Роббі в фільмі "Барбі". Фото: стопкадр з фільму
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Культова "Барбі" та "Харлі Квінн" з'явилась на публіці в сукні від українського бренду Cultnaked. Зірка виглядає в такому образі дуже спокусливо.

Бренд розмістив фото акторки в instagram.

Читайте також:

Марго Роббі носить українське

Відома акторка Марго Роббі обрала для себе образ від українського бренду Cultnaked. Шкіряна сукня ефектно підкреслила фігуру зірки. 

"Ми не можемо припинити переглядати... і святкувати. Вперед, команда!" — радісно прокоментував подію бренд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CULTNAKED (@cultnaked)

Сукня, яку обрала Роббі, має назву Choco Killa. Вона виготовлена з веганської шкіри, має довжину мідді та чудово підкреслює декольте. Позаду є довгий розріз, який спокушає своєю відвертістю.

Ця модель коштує майже 15 тисяч гривень та має два кольори — шоколадний і чорний.

Нагадаємо, що спокуслива Барбі розділила з Оппенгеймером обкладинку Variety.

Раніше Марго Роббі сяяла на врученні кінопремії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі