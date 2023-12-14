Марго Роббі вдягла спокусливу сукню від українського бренду

Марго Роббі в фільмі "Барбі". Фото: стопкадр з фільму

Культова "Барбі" та "Харлі Квінн" з'явилась на публіці в сукні від українського бренду Cultnaked. Зірка виглядає в такому образі дуже спокусливо.

Бренд розмістив фото акторки в instagram.

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Відома акторка Марго Роббі обрала для себе образ від українського бренду Cultnaked. Шкіряна сукня ефектно підкреслила фігуру зірки.

"Ми не можемо припинити переглядати... і святкувати. Вперед, команда!" — радісно прокоментував подію бренд.

Сукня, яку обрала Роббі, має назву Choco Killa. Вона виготовлена з веганської шкіри, має довжину мідді та чудово підкреслює декольте. Позаду є довгий розріз, який спокушає своєю відвертістю.

Ця модель коштує майже 15 тисяч гривень та має два кольори — шоколадний і чорний.

Нагадаємо, що спокуслива Барбі розділила з Оппенгеймером обкладинку Variety.

Раніше Марго Роббі сяяла на врученні кінопремії.