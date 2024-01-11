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Джей Ло "вийшла заміж" у сукні українського бренду

11 січня 2024 01:15
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Дженніфер Лопес "вийшла заміж" у сукні українського бренду FROLOV - відео - кліп Can't Get Enough - новий кліп Лопес
Дженніфер Лопес у сукні від бренду FROLOV. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Голівудська зірка — співачка та акторка Дженніфер Лопес випустила кліп на трек Can't Get Enough. У ролику вона висміяла власне особисте життя. Зокрема, те, що декілька разів виходила заміж. У якості однієї із весільних суконь Джей Ло обрала образ від українського бренду FROLOV з фірмовими вирізами у формі сердець. 

Про це повідомив засновник та креативний директор бренду Іван Фролов в Instagram.

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A post shared by FROLOV (@frolovheart)

Яку сукню від українського бренду обрала Лопес

"Сенсація! Дженніфер Лопес вийшла заміж у сукні від кутюр FROLOV", — написав Фролов.

На відео з кліпу видно, що сукня приталена та має відверті вирізи на животі та стегнах.

"Я завжди мріяв одягнути Дженніфер Лопес у сукню FROLOV. Але одночасно дуже хотілося, щоб для цього був якийсь особливий привід, особливий момент. У це складно повірити, проте зрештою так і сталося", — зазначив Фролов у коментарі Elle.

За його словами, сукня створена у єдиному екземплярі. Стилісти Джей Ло забронювали її одразу після показу колекції Song to Song у Лондоні в 2023 році.

Хто з зірок носить одяг FROLOV

До слова, одяг цього бренду носять Бейонсе, Måneskin, Кайлі Міноуг, Сара Мішель Геллар.

Крім того, сукні FROLOV складають левову частину концертного гардеробу української співачки Тіни Кароль.

Нагадаємо, раніше Джей Ло сходила на різдвяний шопінг з чоловіком, мамою та свекрухою. Співачка була у грайливому настрої і загравала з коханим. 

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