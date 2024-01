Дженніфер Лопес "вийшла заміж" у сукні українського бренду FROLOV - відео - кліп Can't Get Enough - новий кліп Лопес

Дженніфер Лопес у сукні від бренду FROLOV. Фото: скриншот

Голівудська зірка — співачка та акторка Дженніфер Лопес випустила кліп на трек Can't Get Enough. У ролику вона висміяла власне особисте життя. Зокрема, те, що декілька разів виходила заміж. У якості однієї із весільних суконь Джей Ло обрала образ від українського бренду FROLOV з фірмовими вирізами у формі сердець.

Про це повідомив засновник та креативний директор бренду Іван Фролов в Instagram.

Яку сукню від українського бренду обрала Лопес

"Сенсація! Дженніфер Лопес вийшла заміж у сукні від кутюр FROLOV", — написав Фролов.

На відео з кліпу видно, що сукня приталена та має відверті вирізи на животі та стегнах.

"Я завжди мріяв одягнути Дженніфер Лопес у сукню FROLOV. Але одночасно дуже хотілося, щоб для цього був якийсь особливий привід, особливий момент. У це складно повірити, проте зрештою так і сталося", — зазначив Фролов у коментарі Elle.

За його словами, сукня створена у єдиному екземплярі. Стилісти Джей Ло забронювали її одразу після показу колекції Song to Song у Лондоні в 2023 році.

Хто з зірок носить одяг FROLOV

До слова, одяг цього бренду носять Бейонсе, Måneskin, Кайлі Міноуг, Сара Мішель Геллар.

Крім того, сукні FROLOV складають левову частину концертного гардеробу української співачки Тіни Кароль.

