Американская певица снялась в аутфите от украинского бренда
Американская певица Ava Max представила новый видеоклип на песню "Whatever". Для съемок она выбрала одежду от украинского бренда Cultnaked.
Об этом дизайнеры рассказали в instagram.
Певица Ava Max выбрала кожаные топ и штаны от Cultnaked
Американская певица албанского происхождения Ava Max представила клин на песню Whatever и выбрала для себя образ от украинского дизайнера. Юная звезда надела кожаный комплект от бренда Cultnaked.
Девушка предстала в кадре в топе бандо с металлическими вставками и брюках свободного кроя на средней посадке. Такой образ обошелся ей в 700 долларов (около 27 300 гривен).
Певица дополнила свою "роковую" одежду легкой накидкой и макияжем с дерзкими стрелками. Ava Max в своем клипе попыталась покорить пустыню не только песней, но и своим образом.
На сайте бренда стоимость каждого айтема указана 390 и 310 долларов.
Ранее Марго Робби надела соблазнительное платье от украинского бренда.
Также Джей Ло вышла замуж в платье украинского бренда.
Читайте Новини.LIVE!