Американская певица снялась в аутфите от украинского бренда

Певица Ava Max. Фото: стоп-кадр из клипа на песню "Whatever"

Американская певица Ava Max представила новый видеоклип на песню "Whatever". Для съемок она выбрала одежду от украинского бренда Cultnaked.

Об этом дизайнеры рассказали в instagram.

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Певица Ava Max выбрала кожаные топ и штаны от Cultnaked

Американская певица албанского происхождения Ava Max представила клин на песню Whatever и выбрала для себя образ от украинского дизайнера. Юная звезда надела кожаный комплект от бренда Cultnaked.

Певица Ava Max. Фото: стоп-кадр из клипа на песню "Whatever"

Девушка предстала в кадре в топе бандо с металлическими вставками и брюках свободного кроя на средней посадке. Такой образ обошелся ей в 700 долларов (около 27 300 гривен).

Певица дополнила свою "роковую" одежду легкой накидкой и макияжем с дерзкими стрелками. Ava Max в своем клипе попыталась покорить пустыню не только песней, но и своим образом.

Топ и брюки от Cultnaked. Фото: сайт Cultnaked.

На сайте бренда стоимость каждого айтема указана 390 и 310 долларов.

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