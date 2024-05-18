Американський репер P.Diddy побив кохану у готелі — відео

Американський репер та продюсер P.Diddy. Фото: AP

Хіп-хопер Sean "Diddy" Combs побив власну дівчину Кессі Вентуру в 2016 році. Нині з'явилося відео, як під час сварки він штовхає її на підлогу і лупцює ногами.

Про це пише CNN.

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Журналісти отримали відео з камер спостереження 2016 року. На них репер Sean "Diddy" Combs хапає, штовхає, тягне і б’є ногами свою тодішню дівчину Кессі Вентуру під час сварки.

Насильство відбулося 5 березня. Цей інцидент, згідно зі скаргою дівчини, стався в нині закритому готелі InterContinental у Сенчурі-Сіті, Лос-Анджелес.

Репер Sean "Diddy" Combs із колишньою дівчиною Кессі Вентурою. Фото: Chris Delmas

На записі видно, що Вентура вийшла з готельного номера і хоче викликати ліфт, однак за нею вибігає репер з рушником навколо талії. Він хапає її за шию і кидає на підлогу. Далі лупцює її ногами, хоча вона нерухомо лежить на підлозі.

Артист забирає її сумочку та валізу і за капюшон тягне дівчину у бік номера. Однак пізніше повертається, намагається забрати дівчину, але хтось приїжджає на ліфті.

Репер Sean "Diddy" Combs лупцює Кессі Вентуру. Фото: скриншот

Sean "Diddy" Combs підписав з колишньою договір про нерозголошення, тому вона не стала коментувати ситуацію журналістам. Однак її адвокат Дуглас Х. Вігдор був набагато більше багатослівним.

"Приголомшливе відео лише додатково підтвердило тривожну та хижу поведінку містера Combs. Словами неможливо передати мужність і силу духу, які пані Вентура продемонструвала, коли виступила, щоб розповісти про це", — сказав він.

Раніше репер заперечував звинувачення колишньої дівчини. Судовий процес закінчився підписанням договору та угодою з Вентурою.

Нагадаю, невідомий побив зірку легендарного фільму "Кримінальне чтиво". Також в Нью-Йорку напали на батька Леді Гаги.