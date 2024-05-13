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У Нью-Йорку напали на зірку фільму "Кримінальне чтиво"

13 травня 2024 17:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стів Бушемі став жертвою нападу подробиці
Голлівудський актор Стів Бушемі. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський актор Стів Бушемі став жертвою нападу. Зловмисник встиг завдати артисту легкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє New York Post.

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Стів Бушемі став жертвою зловнмисника

Минулого тижня актор прогулювався по Кіпс Бей, коли серед білого дня до нього підкрався зловмисник та вдарив. У зірки серіалів "Фарго", "Підпільна імперія" та стрічки "Кримінальне чтиво" залишилися численні синці, набрякло обличчя. Його було доставлено до лікарні Бельвю. Зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Стів Бушемі став жертвою нападу
Голлівудський актор Стів Бушемі. Фото: Reuters

Поліція Нью-Йорка опублікувала фотографії з камер спостереження ймовірного нападника. На них показаний бородатий чоловік в бейсболці, синій футболці і чорних спортивних штанах.

Нападник на зірку "Фарго"
Ймовірний злочинець. Фото: NYP 

Зараз триває слідство і поліція розшукує нападника.

Наприкінці березня, жертвою злочинця у Нью-Йорку став колега Бушемі по серіалу "Підпільна імперія". Зірку вдарили каменем у потилицю під час ранкової пробіжки. Злочинця досі розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, в Нью-Йорку напали на батька Леді Гаги. А також актора Жерара Депардьє затримали в Парижі за підозрою у домаганнях.

напад
кіно
поліція
Голлівуд
Нью-Йорк
закордонні зірки
злочин

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