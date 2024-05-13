Стів Бушемі став жертвою нападу подробиці

Голлівудський актор Стів Бушемі. Фото: Reuters

Відомий американський актор Стів Бушемі став жертвою нападу. Зловмисник встиг завдати артисту легкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє New York Post.

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Стів Бушемі став жертвою зловнмисника

Минулого тижня актор прогулювався по Кіпс Бей, коли серед білого дня до нього підкрався зловмисник та вдарив. У зірки серіалів "Фарго", "Підпільна імперія" та стрічки "Кримінальне чтиво" залишилися численні синці, набрякло обличчя. Його було доставлено до лікарні Бельвю. Зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Голлівудський актор Стів Бушемі. Фото: Reuters

Поліція Нью-Йорка опублікувала фотографії з камер спостереження ймовірного нападника. На них показаний бородатий чоловік в бейсболці, синій футболці і чорних спортивних штанах.

Ймовірний злочинець. Фото: NYP

Зараз триває слідство і поліція розшукує нападника.

Наприкінці березня, жертвою злочинця у Нью-Йорку став колега Бушемі по серіалу "Підпільна імперія". Зірку вдарили каменем у потилицю під час ранкової пробіжки. Злочинця досі розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, в Нью-Йорку напали на батька Леді Гаги. А також актора Жерара Депардьє затримали в Парижі за підозрою у домаганнях.