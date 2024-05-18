Американский рэпер P.Diddy избил любимую в отеле.

Американский рэпер и продюсер P.Diddy. Фото: AP

Хип-хоппер Sean "Diddy" Combs избил собственную девушку Кэсси Вентуру в 2016 году. Сейчас появилось видео, как во время ссоры он толкает ее на пол и колотит ногами.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Рэпер P.Diddy напал на свою девушку в 2016-м

Журналисты получили видео с камер наблюдения в 2016 году. На них репер Sean "Diddy" Combs хватает, толкает, тянет и бьет ногами свою тогдашнюю девушку Кэсси Вентуру.

Насилие произошло 5 марта. Этот инцидент, согласно жалобе девушки, случился в ныне закрытой гостинице InterContinental в Сенчуре-Сити, Лос-Анджелес.

Рэпер Sean "Diddy" Combs с бывшей девушкой Кэсси Вентурой. Фото: Chris Delmas

На записи видно, что Вентура вышла из гостиничного номера и хочет вызвать лифт, однако за ней выбегает рэпер с полотенцем вокруг талии. Он хватает ее за шею и бросает на пол. Далее колотит ее ногами, хотя она неподвижно лежит на полу.

Артист забирает сумочку и чемодан и за капюшон тянет девушку в сторону номера. Однако позже возвращается, пытается забрать ее, но кто-то приезжает на лифте.

Рэпер Sean "Diddy" Combs бьет Кесси Вентуру. Фото: скриншот

Sean "Diddy" Combs подписал с бывшей договор о неразглашении, поэтому она не стала комментировать ситуацию журналистам. Однако ее адвокат Дуглас Х. Вигдор был гораздо более многословен.

"Потрясающее видео лишь дополнительно подтвердило тревожное и хищное поведение мистера Combs. Словами невозможно передать мужество и силу духа, которые госпожа Вентура продемонстрировала, когда выступила, чтобы рассказать об этом", — сказал он.

Раньше рэпер отрицал обвинения бывшей девушки. Судебный процесс завершился подписанием договора и соглашением с Вентурой.

Напомню, неизвестный избил звезду легендарного фильма "Уголовное чтиво". Также в Нью-Йорке напали на отца Леди Гаги.