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В Нью-Йорку напали на батька Леді Гаги

2 травня 2024 12:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На батька Леді Гаги напав бездомний — подробиці
Американська акторка та співачка Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Батько американської акторки та співачки Леді Гаги, ресторатор Джо Джерманотта розповів про те, що на нього напали біля церкви у Нью-Йорку. Він зазначив, що останнім часом місто занурилося в беззаконня. 

Про це він заявив у інтерв'ю Fox Business. 

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Батько Леді Гаги не почувається безпечно у Нью-Йорку

Батько Леді Гаги став жертвою нападу у Нью-Йорку. Ресторатора біля церкви переслідував чоловік, який дуже дивно себе поводив.

"На мене зовсім недавно було скоєно напад біля парафіяльної церкви. Це сталося о 7:30 ранку. Не знаю, чи це був бездомний, він був якийсь сам не свій... Спочатку він відштовхнув пастора церкви. А потім він спустився сходами та пішов за мною", — заявив Джерманотта.

Підприємець додав про те, що у місті суттєво зросла злочинність на тлі запеклих антиізраїльських протестів, що охопили Колумбійський і Нью-Йоркський університети. Усю відповідальність за безпекову ситуацію у місті він покладає на місцеву владу.

Леді Гага з батьком
Леді Гага з батьком Джо Джерманоттою. Фото: Reuters


"У місті стало небезпечно перебувати з кількох причин, не тільки через зростання злочинності. Зараз там запанував хаос... Можу вам точно сказати, що найбільше ми постраждаємо від економіки. У ній спостерігається стійкий спад відтоді, як зайшла нова адміністрація, прийшов новий мер, почала зростати злочинність і за справу взялися новачки", — пояснив ресторатор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леді Гага з'явилася на публіці з обручкою. А також кіностудія Warner Bros. показала перший тизер-трейлер нового фільму "Джокер: Божевілля на двох", в якому одну з головних ролей зіграє Леді Гага.

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