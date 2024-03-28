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Приходько назвала причину смерті свого друга, який помер на її концерті у Трускавці

28 березня 2024 21:51
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Стас Кожушко
Редактор
На концерті Анастасії Приходько помер її друг — що відомо про причини
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
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Стас Кожушко
Редактор

Цього тижня, в понеділок 25 березня, співачка Анастасія Приходько не відіграла до кінця свій концерт у Трускавці (Львівська область). Під час шоу стало зле її другу, турменеджеру Григорію Красницькому, який помер, в кареті швидкої допомоги.

Про це Приходько розповіла у своєму Facebook.

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Подробиці смерті турменеджера Анастасії Приходько

Співачка записала відео з Києва, в якому розповіла, що Григорія поховали в середу, 28 березня. За словами Анастасії, вони разом зробили понад 70 концертів. Красницький, запевняє Приходько, завжди її підтримував, навіть в ті моменти, коли вона в себе не вірила. 

Красницький відповідав на концертах за відеоконтент. Наприкінці виступу Приходько Григорію стало зле. У залі був реаніматолог з Києва, який робив все можливе, аби врятувати друга співачки.

"Понад 40 хвилин він качав серце, поки ми чекали на швидку, яка була тільки одна в місті, й то знаходилася в Дрогобичі. Ми 40 хвилин чекали на швидку. Є певні обставини, про які я не можу розповідати", — розповіла Приходько.

Анастасія додала, що Григорій помер у кареті швидкої допомоги. Попередньо відомо, що причиною смерті Красницького став гострий інфаркт. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що реперка Alyona Alyona повідомила про смерть близької людини. Також ми розповідали, що батька представниці Грузії на "Євробаченні-2024" знайшли мертвим у США

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