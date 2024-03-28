На концерті Анастасії Приходько помер її друг — що відомо про причини

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Цього тижня, в понеділок 25 березня, співачка Анастасія Приходько не відіграла до кінця свій концерт у Трускавці (Львівська область). Під час шоу стало зле її другу, турменеджеру Григорію Красницькому, який помер, в кареті швидкої допомоги.

Про це Приходько розповіла у своєму Facebook.

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Співачка записала відео з Києва, в якому розповіла, що Григорія поховали в середу, 28 березня. За словами Анастасії, вони разом зробили понад 70 концертів. Красницький, запевняє Приходько, завжди її підтримував, навіть в ті моменти, коли вона в себе не вірила.

Красницький відповідав на концертах за відеоконтент. Наприкінці виступу Приходько Григорію стало зле. У залі був реаніматолог з Києва, який робив все можливе, аби врятувати друга співачки.

"Понад 40 хвилин він качав серце, поки ми чекали на швидку, яка була тільки одна в місті, й то знаходилася в Дрогобичі. Ми 40 хвилин чекали на швидку. Є певні обставини, про які я не можу розповідати", — розповіла Приходько.

Анастасія додала, що Григорій помер у кареті швидкої допомоги. Попередньо відомо, що причиною смерті Красницького став гострий інфаркт.

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