Анастасия Приходько попала в ДТП под Черкассами
Известная украинская певица Анастасия Приходько попала в аварию под Черкассами. Артистка направлялась на запланированный концерт.
Об этом она сообщила в Stories на своей странице Instagram.
Приходько попала в аварию
Украинская певица Анастасия Приходько в ночь на 17 апреля ехала в поселок Чернобай (Черкасской области), где у нее запланирован концерт.
К счастью, Приходько не пострадала. Звезда опубликовала кадры, на которых ее автомобиль забирает эвакуатор.
Артистка призналась, что такая ситуация ее очень испугала. Она поблагодарила всех, кто был неравнодушен и помог ей в этой стрессовой ситуации.
"Я просто в ах**... Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою ласточку! Испугалась невероятно", — сообщила подписчикам артистка.
Приходько сообщила, что не справилась с рулем из-за плохого состояния дорог и уже знает о том, кто ответственный за тот участок трассы, где она повредила свой автомобиль.
Ночью певице удалось добраться до гостиницы в Черкассах и поужинать теплым супом. Звезда поблагодарила персонал гостиницы за заботу.
Напомним, ранее мы писали, что Приходько назвала причину смерти своего друга, который умер на ее концерте в Трускавце. Также мы рассказывали, что звезда шоу "Холостяк" чуть не погибла в ДТП.
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