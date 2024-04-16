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Анастасия Приходько попала в ДТП под Черкассами

16 апреля 2024 11:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анастасия Приходько попала в ДТП.
Украинская певица Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Анастасия Приходько попала в аварию под Черкассами. Артистка направлялась на запланированный концерт.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице Instagram.

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Приходько попала в аварию

Украинская певица Анастасия Приходько в ночь на 17 апреля ехала в поселок Чернобай (Черкасской области), где у нее запланирован концерт.

К счастью, Приходько не пострадала. Звезда опубликовала кадры, на которых ее автомобиль забирает эвакуатор.

Приходько попала в аварию
Украинская певица Анастасия Приходько попала в ДТП. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Артистка призналась, что такая ситуация ее очень испугала. Она поблагодарила всех, кто был неравнодушен и помог ей в этой стрессовой ситуации.

"Я просто в ах**... Спасибо всем, кто помог. Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою ласточку! Испугалась невероятно", — сообщила подписчикам артистка.

Приходько попала в ДТП
Украинская певица Анастасия Приходько попала в ДТП. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Приходько сообщила, что не справилась с рулем из-за плохого состояния дорог и уже знает о том, кто ответственный за тот участок трассы, где она повредила свой автомобиль.

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Украинская певица Анастасия Приходько попала в ДТП. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Ночью певице удалось добраться до гостиницы в Черкассах и поужинать теплым супом. Звезда поблагодарила персонал гостиницы за заботу.

Напомним, ранее мы писали, что Приходько назвала причину смерти своего друга, который умер на ее концерте в Трускавце. Также мы рассказывали, что звезда шоу "Холостяк" чуть не погибла в ДТП.

ДТП
Анастасия Приходько

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