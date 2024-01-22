Анатолій Анатоліч позитивно ставиться до дівчат-утриманок

Анатолій Анатоліч у подкасті Аліни Шаманської. Фото: стоп-кадр

Український ведучий Анатолій Анатоліч висловився щодо дівчат, які живуть за рахунок чоловіків. Він вважає нормальним закохуватися в гроші і статус, а не в людину.

Про це він розповів у подкасті на YouTube.

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Анатолій Анатоліч нормально ставиться до утриманок і ескортниць

Український ведучий Анатолій Анатоліч завітав на новий подкаст до блогерки Аліни Шаманської. У випуску вони обговорювали теми інтимного життя. Коли його запитали, як він ставиться до статевого акту за гроші, він несподівано спокійно відреагував.

"Не бачу нічого проти. У мене є така позиція. Кажуть, що дівчата там ексортниці, а я думаю, що дівчина може закохатися в чоловіка за гроші, тому що жінка закохується в безпеку, в те, що вона почуває себе комфортно, в те, що вона може собі все дозволити. В це можна закохатися", — сказав Анатоліч.

Також він додав, що виступає проти хейту таких дівчат. Він вважає, що кожен може самостійно вибирати формат свого життя.

"Я не розумію, чому їх треба хейтити. Якщо дівчина живе, як утриманка — це її вибір, хай живе. Проте хай не робить з цього піар для юних дівчат", — пояснив ведучий.

Подкаст про статеві стосунки Аліни Шаманської. Фото: стоп-кадр

Натомість український танцівник Назар Грабар, який теж був присутність на зйомки, чітко заявив, що проти статевих стосунків за гроші. Він не бачить у цьому сенсу, адже для нього це — емоції, відчуття, коли інша людина бажає тебе. Це найголовніше у близьких стосунках, на його думку.

Раніше ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення ПДР.

Також Анатоліч пояснив, чому буде ведучим на заході блогерки, яку хейтив.