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Анатолій Анатоліч позитивно ставиться до дівчат-утриманок

22 січня 2024 06:18
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Анатолій Анатоліч позитивно ставиться до дівчат-утриманок
Анатолій Анатоліч у подкасті Аліни Шаманської. Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український ведучий Анатолій Анатоліч висловився щодо дівчат, які живуть за рахунок чоловіків. Він вважає нормальним закохуватися в гроші і статус, а не в людину. 

Про це він розповів у подкасті на YouTube.

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Український ведучий Анатолій Анатоліч завітав на новий подкаст до блогерки Аліни Шаманської. У випуску вони обговорювали теми інтимного життя. Коли його запитали, як він ставиться до статевого акту за гроші, він несподівано спокійно відреагував.

"Не бачу нічого проти. У мене є така позиція. Кажуть, що дівчата там ексортниці, а я думаю, що дівчина може закохатися в чоловіка за гроші, тому що жінка закохується в безпеку, в те, що вона почуває себе комфортно, в те, що вона може собі все дозволити. В це можна закохатися", — сказав Анатоліч.

Також він додав, що виступає проти хейту таких дівчат. Він вважає, що кожен може самостійно вибирати формат свого життя.

"Я не розумію, чому їх треба хейтити. Якщо дівчина живе, як утриманка — це її вибір, хай живе. Проте хай не робить з цього піар для юних дівчат", — пояснив ведучий.

Подкаст про статеві стосунки Аліни Шаманської. Фото: стоп-кадр
Подкаст про статеві стосунки Аліни Шаманської. Фото: стоп-кадр

Натомість український танцівник Назар Грабар, який теж був присутність на зйомки, чітко заявив, що проти статевих стосунків за гроші. Він не бачить у цьому сенсу, адже для нього це — емоції, відчуття, коли інша людина бажає тебе. Це найголовніше у близьких стосунках, на його думку.

Раніше ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення ПДР.

Також Анатоліч пояснив, чому буде ведучим на заході блогерки, яку хейтив.

Ксенія Мішина
гроші
Нікіта Добринін
Анатолій Анатоліч
українські зірки
Назар Грабар

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