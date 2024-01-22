Анатолий Анатолич положительно относится к девушкам-содержанкам

Анатолий Анатолич в подкасте Алины Шаманской. Фото: стоп-кадр

Украинский ведущий Анатолий Анатолич высказался в отношении девушек, живущих за счет мужчин. Он считает нормальным влюбляться в деньги и статус, а не в человека.

Об этом он рассказал в подкасте на YouTube.

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Анатолий Анатолич нормально относится к содержанкам и эскортницам

Украинский ведущий Анатолий Анатолич посетил новый подкаст блогера Алины Шаманской. В выпуске они обсуждали темы интимной жизни. Когда его спросили, как он относится к половому акту за деньги, он неожиданно спокойно отреагировал.

"Не вижу ничего против. У меня есть такая позиция. Говорят, что девушки там эксортницы, а я думаю, что девушка может влюбиться в мужчину за деньги, потому что женщина влюбляется в безопасность, в то, что она чувствует себя комфортно, в то, что она может себе все позволить. В это можно влюбиться", — сказал Анатолич.

Также он добавил, что выступает против хейта таких девушек. Он считает, что каждый может самостоятельно выбирать формат своей жизни.

"Я не понимаю, почему их нужно хейтить. Если девушка живет, как содержанка — это ее выбор, пусть живет. Однако пусть не делает из этого пиар для юных девушек" , — пояснил ведущий.

Подкаст о половых отношениях Алины Шаманской. Фото: стоп-кадр

В то же время украинский танцовщик Назар Грабар, который тоже присутствовал на съемках, четко заявил, что против половых отношений за деньги. Он не видит в этом смысла, ведь для него это эмоции, ощущения, когда другой человек желает тебя. Это самое главное в близких отношениях, по его мнению.

Ранее ведущему Анатолию Анатоличу выписали штраф за нарушение ПДД.

Также Анатолич объяснил, почему будет ведущим на мероприятии блогера, которую хейтил.