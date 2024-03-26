Андре Тан покорил Неделю моды в Лос-Анджелесе

Дизайнер Андре Тан с моделью. Фото: менеджер дизайнера.

Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине. Андре Тан произвел фурор на Los Angeles Fashion Week, состоявшемся 22-24 марта.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент дизайнера.

Читайте также:

Андре Тан рассказал американцам о войне в Украине

С 22 по 24 марта в Лос-Анджелесе состоялась Неделя моды, отдельным событием которой стал "украинский блок". Украинские дизайнеры представили свои новые коллекции, а также был представлен шоурум, в котором украинцы общались с известными байерами (Saks, Nordstrom, Revolve).

Андре Тан привез на LA Fashion Week новую коллекцию собственного sustainable fashion бренда RDNT под названием Open Your Eyes. Впервые она была представлена на Неделе моды в Париже, а для американской публики дизайнер сделал новый, адаптированный вариант. Однако основной стержень коллекции сохранился — это ультрафункциональные, минималистические и стильные вещи, которые представляют современную молодежь, ее настроения и жажду самовыражения. Использование эко-материалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, не только придало привлекательности визуальному стилю коллекции, но и подняло вопросы эко-сознания и "этической моды", которые очень актуальны в мировой модной индустрии.

Важным элементом показа Андре Тана стало, как выразился сам дизайнер, "напоминание американцам о войне в Украине". Перед началом шоу гости показа смотрели специальный мини-фильм, подготовленный командой дизайнера. В нем зрители могли увидеть, как прекрасна страна Украина, и что с ней происходит сейчас, во время полномасштабного вторжения России.

"Я понял, что все делаю правильно, когда ехал в Лос-Анджелесе в такси — и случайно завязался разговор с водителем. Таксист рассказал мне много интересных вещей, например, о том, что в США многие думают, что война в Украине уже закончилась, ведь по телевидению ее совсем перестали показывать, и это при том, что сейчас война находится в ожесточенной фазе, когда за каждый метр ведутся бои и гибнут наши бойцы. Я несколько раз хотел отменить показ — были определенные сложности, но потом понял, что эта Неделя моды — хорошая возможность в очередной раз напомнить миру о том, что война продолжается и Украина нуждается в поддержке мирового сообщества", — сказал Андре Тан.

Дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию. Фото: менеджер дизайнера.

В показе Андре Тана принимали участие американские модели, но подавляющее большинство составили именно украинские модели, с которыми Андре очень хотел поработать и специально устраивал для них отдельный кастинг, привлек для этого местных блогеров.

"Американские модели — прекрасные и очень профессиональные, я получил колоссальное удовольствие от сотрудничества с ними. Но я в очередной раз убедился, что именно украинские модели — лучшие в мире! Вообще опыт показа в Лос-Анджелесе произвел на меня большое впечатление. Кроме презентации коллекции и шоу-рума украинских дизайнеров, мы общались с байерами, нас обучали опытные специалисты по fashion-маркетингу и пиару. Везу домой много инсайтов и вдохновения, чтобы украинская мода и дальше успешно шагала по миру!", — говорит дизайнер.

Показ состоялся в рамках программы Ukrainian Fashion Forward, которую основал фонд Анны Петровой Startup Ukraine при поддержке посольства Америки в Украине. Местными организаторами выступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.

Напомним, Андре Тан стал частью крупного проекта. А также Андре Тан рассказал о главных тенденциях весны.