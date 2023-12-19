Жінка серед війни очима Андре Тана — дизайнер долучився до оригінального проєкту

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан взяв участь в проєкті "Жінки серед війни". Тан виступив стилістом зйомок інклюзивного календаря.

Про це він розповів у своїх соціальних мережах.

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За словами дизайнера, йому важко чітко визначити, якою є українська жінка зараз. Адже на долі українок випало не мало складних випробувань, які змінили їх внутрішнє.

Дизайнер Андре Тан показав жінку в умовах війни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показав жінку в умовах війни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показав жінку в умовах війни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показав жінку в умовах війни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показав жінку в умовах війни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показав жінку в умовах війни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"До мене звернувся проект "Герої бувають різні" з ідеєю створення інклюзивного календаря "Жінки серед війни" на 2024 рік. Ми з командою авжеж погодилися взяти участь, і створили образи для кожної героїні. Образи створювалися так, щоб показати минуле: чим раніше займалася і жила жінка, і теперішнє — що принесла у її життя війна. Образи відтворюють поєднання очікування суспільства від жінок та вибір жінки зараз", — коментує роботу Тан.

Календар "Жінки серед війни", розповідає дизайнер, познайомить з українками, героїзм яких дуже часто залишається поза увагою, героїнями сьогодення, які мужньо та відважно рятують своїх дітей, 24/7 збирають кошти та закуповують усе необхідне на передову, їздять на лінію фронту, евакуюють поранених, описують загиблих, служать мінометницями і залишаються жіночними та тендітними.

Нагадаємо, Андре Тан представив "містичну" колекцію за мотивами роману Хемінгуея.

Раніше Андре Тан розповів подробиці візиту Періс Гілтон до Києва.