Андре Тан поділився секретом, як почати успішний рік

Андре Тан. Фото: .instagram.com/andre_tan_official/

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як почати рік, щоб він точно був успішним. Він завжди виконує ці на перший погляд прості правила.

Зірка поділився порадами в instagram.

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Український популярний дизайнер Андре Тан розповів, як розпочинає рік, щоб він був дуже успішним.

"Все з "чистого аркушу", новий рік — новий я, чи як там ще кажуть? Я вірю у силу дій, а не нового року", — написав дизайнер.

Андре Тан радить почати з прибирання. Важливо очистити простір. На його думку, грошова енергія не зможе нормально циркулювати, якщо в вашому домі багато хламу і непотрібних речей. Пил символізує бідність, а порядок навколо — порядок у голові.

Далі варто визначити цілі на рік. Планування завжди приносить результат.

Дизайнер з початку року завжди змінює образ. Зараз найкращий час купити одяг, який вам подобається або зробити цікаву стрижку.

"Коли ви будете дивитися в дзеркало і собі подобатися, у вас буде більше впевненості і мотивації рухатися вперед. Експериментуйте", — радить зірка.

Також важливо позбутися того, що вас засмучує. Якщо вас нудить від вашої роботи, спробуйте знайти іншу. Якщо ви в стосунках з аб’юзером, задумайтеся, чи варто продовжувати ці стосунки. Якщо навіть у вас щодня стрес і є дратівливі фактори, подумайте, як це можна мінімізувати або прибрати.

Андре Тан щороку ставить собі ціль — навчитися чогось нового. Це може бути цікаве хоббі чи навичка, яка пізніше принесе вам гроші.

Дизайнер також радить зайнятися спортом. Він дисциплінує людину.

"Ходьба по вулиці, домашні тренування, фітнес у залі — все це дисциплінує, а дисципліна загартовує характер, який у свою чергу допоможе вам рухатися і досягати більшого. Не відкладайте впровадження нового у ваше життя, почніть рік правильно та з турботою про себе!" — радить Андре Тан.

Раніше ми писали про нові серіали про моду, які Андре Тан радить подивитися в найближчі місяці.

Нагадаємо, що Андре Тан знову зустрівся з Періс Гілтон.