Андре Тан поділився секретом, як почати успішний рік
Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як почати рік, щоб він точно був успішним. Він завжди виконує ці на перший погляд прості правила.
Зірка поділився порадами в instagram.
Андре Тан радить 7 простих правил успіху в новому році
Український популярний дизайнер Андре Тан розповів, як розпочинає рік, щоб він був дуже успішним.
"Все з "чистого аркушу", новий рік — новий я, чи як там ще кажуть? Я вірю у силу дій, а не нового року", — написав дизайнер.
Андре Тан радить почати з прибирання. Важливо очистити простір. На його думку, грошова енергія не зможе нормально циркулювати, якщо в вашому домі багато хламу і непотрібних речей. Пил символізує бідність, а порядок навколо — порядок у голові.
Далі варто визначити цілі на рік. Планування завжди приносить результат.
Дизайнер з початку року завжди змінює образ. Зараз найкращий час купити одяг, який вам подобається або зробити цікаву стрижку.
"Коли ви будете дивитися в дзеркало і собі подобатися, у вас буде більше впевненості і мотивації рухатися вперед. Експериментуйте", — радить зірка.
Також важливо позбутися того, що вас засмучує. Якщо вас нудить від вашої роботи, спробуйте знайти іншу. Якщо ви в стосунках з аб’юзером, задумайтеся, чи варто продовжувати ці стосунки. Якщо навіть у вас щодня стрес і є дратівливі фактори, подумайте, як це можна мінімізувати або прибрати.
Андре Тан щороку ставить собі ціль — навчитися чогось нового. Це може бути цікаве хоббі чи навичка, яка пізніше принесе вам гроші.
Дизайнер також радить зайнятися спортом. Він дисциплінує людину.
"Ходьба по вулиці, домашні тренування, фітнес у залі — все це дисциплінує, а дисципліна загартовує характер, який у свою чергу допоможе вам рухатися і досягати більшого. Не відкладайте впровадження нового у ваше життя, почніть рік правильно та з турботою про себе!" — радить Андре Тан.
Раніше ми писали про нові серіали про моду, які Андре Тан радить подивитися в найближчі місяці.
Нагадаємо, що Андре Тан знову зустрівся з Періс Гілтон.
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