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Андре Тан знову зустрівся з Періс Гілтон — про що говорили

27 грудня 2023 22:22
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Стас Кожушко
Редактор
Андре Тан знову зустрівся з Періс Гілтон — про що говорили
Дизайнер Андре Тан та світська левиця Періс Гілтон. Фото: Instagram/andre_tan_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Український модельєр Андре Тан зустрівся з американською світською левицею Періс Гілтон. Дизайнер розповів, як вони змінились за 12 років після знайомства. 

Про це Андрій Тищенко (справжнє ім’я модельєра) розповів у своєму Instagram.

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Андре Тан про Періс Гілтон

За словами дизайнера, він зустрів світську левицю за діджейським пультом на закритому заході. Дизайнер зауважив, що з моменту першої зустрічі, 2011 року, вони стали зовсім іншими людьми. В минулому Періс закривала показ весняно-літньої колекції лінії Andre Tan під назвою "Джунглі в офісі".

"Ми з усмішкою на обличчі згадували цей показ, а потім цікавилися справами одне одного, і як діти. Якби хтось сказав тоді, що я буду з Періс Гілтон через стільки років обговорювати сім’ю і вітати її з народженням другої дитини, я б не повірив. Адже тоді вона не створювала враження сімейної людини, та і я жив іншим", — зізнався Андре Тан.

2011 року, за словами дизайнера, Періс не подобалося все — візажист, перукар. Команда Андре Тана не могла знайти їй туфлі 42 розміру. А сукню для Гілтон модельєр створив за одну ніч.

"До цього передбачалося, що вона вийде на подіум у білих штанах і жилетці, однак після примірки зірка не захотіла одягати наряд, який оголював живіт. Прийшлося терміново вигадувати новий образ", — згадував напередодні Андре Тан.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що Періс Гілтон скромно відзначила Різдво з дітьми та чоловіком. Також ми розповідали, що Андре Тан долучився до оригінального проєкту.

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