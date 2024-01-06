Андре Тан поделился секретом, как начать успешный год

Андре Тан. Фото: .instagram.com/andre_tan_official/

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как начать год, чтобы он был точно успешен. Он всегда выполняет эти на первый взгляд простые правила.

Звезда поделился советами в instagram.

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Украинский популярный дизайнер Андре Тан рассказал, как начинает год, чтобы он был очень успешным.

"Все с "чистого листа", новый год — новый я, или как там еще говорят? Я верю в силу действий, а не нового года", — написал дизайнер.

Андре Тан советует начать с уборки. Важно очистить пространство. По его мнению, денежная энергия не сможет нормально циркулировать, если в вашем доме много хлама и ненужных вещей. Пыль символизирует бедность, а порядок вокруг — порядок в голове.

Далее следует определить цели на год. Планирование всегда приносит результат.

Дизайнер с начала года всегда меняет образ. Сейчас лучшее время купить одежду, которая вам нравится или сделать интересную стрижку.

"Когда вы будете смотреть в зеркало и себе нравиться, у вас будет больше уверенности и мотивации двигаться вперед. Экспериментируйте", — советует звезда.

Также важно избавиться от того, что вас расстраивает. Если вас тошнит от вашей работы, попробуйте найти другую. Если вы в отношениях с абъюзером, задумайтесь, следует ли продолжать эти отношения. Если даже у вас каждый день стресс и есть раздражающие факторы, подумайте, как это можно минимизировать или убрать.

Андре Тан ежегодно ставит себе цель — научиться чему-то новому. Это может быть интересное хобби или навык, который позже принесет вам деньги.

Дизайнер также советует заняться спортом. Он дисциплинирует человека.

"Ходьба по улице, домашние тренировки, фитнес в зале — все это дисциплинирует, а дисциплина закаляет характер, который в свою очередь поможет вам двигаться и достигать большего. Не откладывайте внедрение нового в вашу жизнь, начните год правильно и с заботой о себе!" — советует Андре Тан.

Раньше мы писали о новых сериалах о моде, которые Андре Тан советует посмотреть в ближайшие месяцы.

Напомним, что Андре Тан снова встретился с Пэрис Гилтон.