Андре Тан поделился секретом, как начать успешный год
Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как начать год, чтобы он был точно успешен. Он всегда выполняет эти на первый взгляд простые правила.
Звезда поделился советами в instagram.
Андре Тан советует 7 простых правил успеха в новом году
Украинский популярный дизайнер Андре Тан рассказал, как начинает год, чтобы он был очень успешным.
"Все с "чистого листа", новый год — новый я, или как там еще говорят? Я верю в силу действий, а не нового года", — написал дизайнер.
Андре Тан советует начать с уборки. Важно очистить пространство. По его мнению, денежная энергия не сможет нормально циркулировать, если в вашем доме много хлама и ненужных вещей. Пыль символизирует бедность, а порядок вокруг — порядок в голове.
Далее следует определить цели на год. Планирование всегда приносит результат.
Дизайнер с начала года всегда меняет образ. Сейчас лучшее время купить одежду, которая вам нравится или сделать интересную стрижку.
"Когда вы будете смотреть в зеркало и себе нравиться, у вас будет больше уверенности и мотивации двигаться вперед. Экспериментируйте", — советует звезда.
Также важно избавиться от того, что вас расстраивает. Если вас тошнит от вашей работы, попробуйте найти другую. Если вы в отношениях с абъюзером, задумайтесь, следует ли продолжать эти отношения. Если даже у вас каждый день стресс и есть раздражающие факторы, подумайте, как это можно минимизировать или убрать.
Андре Тан ежегодно ставит себе цель — научиться чему-то новому. Это может быть интересное хобби или навык, который позже принесет вам деньги.
Дизайнер также советует заняться спортом. Он дисциплинирует человека.
"Ходьба по улице, домашние тренировки, фитнес в зале — все это дисциплинирует, а дисциплина закаляет характер, который в свою очередь поможет вам двигаться и достигать большего. Не откладывайте внедрение нового в вашу жизнь, начните год правильно и с заботой о себе!" — советует Андре Тан.
Раньше мы писали о новых сериалах о моде, которые Андре Тан советует посмотреть в ближайшие месяцы.
Напомним, что Андре Тан снова встретился с Пэрис Гилтон.
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