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Нові серіали про моду, які Андре Тан радить подивитися в найближчі місяці

4 січня 2024 21:44
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Стас Кожушко
Редактор
Нові серіали про моду, які Андре Тан радить подивитися в найближчі місяці
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Найближчими місяцями стримінгові платформи та продюсери потішать поціновувачів моди новинками. Український дизайнер Андре Тан поділився зі своїми підписниками трьома проєктами, які він з нетерпінням чекає і радить всім подивитися.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram модельєра. 

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Серіал "Крістобаль Баленсіага"

Шоу із шести епізодів, яке вийде 19 січня, покаже сина швачки та рибалки, який використав свій талант, працелюбність та бізнес-чуття й став одним з найвидатніших дизайнерів усіх часів.

Головну роль у серіалі зіграв іспанець Альберто Сан Хуан. Також у серіалі з’являться Белен Куеста ("Паперовий будинок") і Джемма Вілан ("Гра престолів", "Вбиваючи Єву").  Основні локації для зйомок були зосереджені в Іспанії та Франції, а над проєктом працювали понад 100 професіоналів і 2000 статистів.

"Disney+ зняв серіал про людину, яка стоїть за відомим будинком моди Balenciaga, створивши триб’ют-серіал про його життя та роботу в самому серці захоплюючого світу моди. Я вже дуже чекаю його виходу", — написав Андре Тан. 

Серіал The New Look 

"Серіал розповідає про життя французького кутюр’є Крістіана Діора та його стосунки з іншою легендою — Коко Шанель. Екранізувати цю захоплюючу історію ризикнули на Apple TV. Впевнений, це буде захоплюючий серіал", — зазначив модельєр.

Головні ролі зіграли Бен Мендельсон та Жюльєт Бінош. Вони перетворились на двох геніїв світу моди, кожен з яких по-своєму бачить ідеальний образ жінки у світі після Другої Світової. Окрему увагу в серіалі буде приділено народженню естетики New Look, коли Крістіан Діор представив образ жінки-квітки 1947 року.  Дата виходу — 14 лютого.

Документальний фільм High & Low: John Galliano 

"Стрічка розповість про антисемітський інцидент Гальяно, подальше звільнення дизайнера з Dior і судовий розгляд у Парижі. Тут знялися такі зірки фешн-індустрії, як Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, Бернар Арно і Шарліз Терон. Очікуємо класний матеріал", — підсумував Андре Тан

Дата релізу документальної стрічки — 8 березня.

Постер докфільму High & Low: John Galliano. Фото: IMDb

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан назвав свої цілі на 2024 рік. Також ми розповідали, що Андре Тан дав пораду, як заспокоїтися після вибухів.

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