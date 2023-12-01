Андре Тан представив "містичну" колекцію за мотивами роману Хемінгуея

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

"Містична" новорічна капсула українського дизайнера Андре Тана містить 12 моделей, що відповідають 12 знакам зодіаку. Зйомки кампейну святкової колекції відбулись під час однієї ночі в Парижі, де команду дизайнера спіткали різноманітні пригоди.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент бренду.

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Настрій зйомки та характер самого одягу продиктували назву колекції — "Містична". Представлені в колекції речі максимально точно передають шарм паризької загадковості, коли прислухаєшся до своєї інтуїції. Андре Тан пропонує вдягати плаття-тренчі з повністю згофрованою шовком спиною, зручні топи та комбінезони з декоративним плюмажем, штани разом з сорочками та жакетами, а також — сукні: в’язані, асиметричні. Моделі виконані в чорному кольорі, в них дуже легко зловити паризький вайб чи відчути себе героїнею фільмів французької "нової хвилі".

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

"Щоденна боротьба та праця на перемогу потребують чіткого підґрунтя. Треба дуже добре уявляти собі, заради чого ми все це робимо. Тому, власне, я і вирішив випустити цю колекцію. Вона про колективну українську мрію, про "свято, яке завжди з тобою" — навіть тут, в Україні. Війна дала всім переоцінку цінностей та розуміння як мало насправді треба для щастя: сім’я, кохана людина поряд, мирне небо над головою — що ще потрібно?", — говорить дизайнер.

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

Модель у вбранні з нової колекції Тана. Фото: менеджмент бренду

В якості головного референсу "Містичної" колекції виступає роман Ернеста Хемінгуея "Свято, яке завжди з тобою". В книзі досконало відтворена атмосфера Парижу 1920-х, який відновлюється після жахіть війни. Затишні кафе, вуличний гомін, приємні аромати, музейні виставки та, звісно ж, відчуття безпеки, яке сприяє розквіту кохання та інших почуттів. В такий спосіб, через спеціально продуманий одяг, Андре Тан відтворює головну мрію українців, яка сьогодні є спільною: перемога над ворогом та повернення до радощів щоденного життя, де завжди є місце диву.

"Я пам’ятаю свій перший вихід в якості моделі Андре Тана як вчора. Це був 2008-й рік, Ukrainian Fashion Week "осінь-зима", мій дебют на Українському тижні моди. Андре Тан затвердив мене для свого показу і з цього моменту почалась моя дивовижна карʼєра в великому світі моди. Тож коли Андре подзвонив мені та запропонував знятись в цьому кампейні в Парижі, я ні секунди не вагалась. Пройшло 15 років, але я досі завдячую Андре тим, що він був одним з перших, хто повірив в мене і в мою модельну кар’єру", — коментує Евеліна Мамбетова, яка знялась у рекламі колекції.

За словами Андре Тана, ця "Містична" колекція має для нього велике персональне значення та посідає особливе місце серед його couture-колекцій.

Нагадаємо, Андре Тан дав поради українцям.

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