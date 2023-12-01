Андре Тан представив "містичну" колекцію за мотивами роману Хемінгуея
"Містична" новорічна капсула українського дизайнера Андре Тана містить 12 моделей, що відповідають 12 знакам зодіаку. Зйомки кампейну святкової колекції відбулись під час однієї ночі в Парижі, де команду дизайнера спіткали різноманітні пригоди.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент бренду.
Фотосесія бренду пройшла в Парижі
Настрій зйомки та характер самого одягу продиктували назву колекції — "Містична". Представлені в колекції речі максимально точно передають шарм паризької загадковості, коли прислухаєшся до своєї інтуїції. Андре Тан пропонує вдягати плаття-тренчі з повністю згофрованою шовком спиною, зручні топи та комбінезони з декоративним плюмажем, штани разом з сорочками та жакетами, а також — сукні: в’язані, асиметричні. Моделі виконані в чорному кольорі, в них дуже легко зловити паризький вайб чи відчути себе героїнею фільмів французької "нової хвилі".
"Щоденна боротьба та праця на перемогу потребують чіткого підґрунтя. Треба дуже добре уявляти собі, заради чого ми все це робимо. Тому, власне, я і вирішив випустити цю колекцію. Вона про колективну українську мрію, про "свято, яке завжди з тобою" — навіть тут, в Україні. Війна дала всім переоцінку цінностей та розуміння як мало насправді треба для щастя: сім’я, кохана людина поряд, мирне небо над головою — що ще потрібно?", — говорить дизайнер.
В якості головного референсу "Містичної" колекції виступає роман Ернеста Хемінгуея "Свято, яке завжди з тобою". В книзі досконало відтворена атмосфера Парижу 1920-х, який відновлюється після жахіть війни. Затишні кафе, вуличний гомін, приємні аромати, музейні виставки та, звісно ж, відчуття безпеки, яке сприяє розквіту кохання та інших почуттів. В такий спосіб, через спеціально продуманий одяг, Андре Тан відтворює головну мрію українців, яка сьогодні є спільною: перемога над ворогом та повернення до радощів щоденного життя, де завжди є місце диву.
"Я пам’ятаю свій перший вихід в якості моделі Андре Тана як вчора. Це був 2008-й рік, Ukrainian Fashion Week "осінь-зима", мій дебют на Українському тижні моди. Андре Тан затвердив мене для свого показу і з цього моменту почалась моя дивовижна карʼєра в великому світі моди. Тож коли Андре подзвонив мені та запропонував знятись в цьому кампейні в Парижі, я ні секунди не вагалась. Пройшло 15 років, але я досі завдячую Андре тим, що він був одним з перших, хто повірив в мене і в мою модельну кар’єру", — коментує Евеліна Мамбетова, яка знялась у рекламі колекції.
За словами Андре Тана, ця "Містична" колекція має для нього велике персональне значення та посідає особливе місце серед його couture-колекцій.
Нагадаємо, Андре Тан дав поради українцям.
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