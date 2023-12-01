Андре Тан представил "мистическую" коллекцию по мотивам романа Хемингуэя

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

"Мистическая" новогодняя капсула украинского дизайнера Андре Тана содержит 12 моделей, соответствующих 12 знакам зодиака. Съемки кампейна праздничной коллекции состоялись в одну ночь в Париже, где команду дизайнера постигли различные приключения.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент бренда.

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Настроение съемки и характер самой одежды продиктовали название коллекции — "Мистическая". Представленные в коллекции вещи максимально точно передают шарм парижской загадочности, когда прислушиваешься к своей интуиции. Андре Тан предлагает надевать платья-тренчи с полностью сгофрованной шелком спиной, удобные топы и комбинезоны с декоративным плюмажем, брюки вместе с рубашками и жакетами, а также платья: вязаные, асимметричные. Модели выполнены в черном цвете, в них очень легко поймать парижский вайб или почувствовать себя героиней фильмов французской "новой волны".

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

"Ежедневная борьба и труд на победу нуждаются в четком фундаменте. Надо очень хорошо представлять себе, ради чего мы все это делаем. Поэтому, собственно, я и решил выпустить эту коллекцию. Она о коллективной украинской мечте, о "празднике, который всегда с тобой" — даже здесь, в Украине. Война дала всем переоценку ценностей и понимания как мало на самом деле нужно для счастья: семья, любимый человек рядом, мирное небо над головой — что еще нужно?", — говорит дизайнер.

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

Модель в наряде из новой коллекции Тана. Фото: менеджмент бренда

В качестве главного референса "Мистической" коллекции выступает роман Эрнеста Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой". В книге совершенно воспроизведена атмосфера Парижа 1920-х, который восстанавливается после ужасов войны. Уютные кафе, уличный шум, приятные ароматы, музейные выставки и, конечно же, чувство безопасности, способствующее расцвету любви и другим чувствам. Таким образом, через специально продуманную одежду, Андре Тан воспроизводит главную мечту украинцев, которая сегодня общая: победа над врагом и возвращение к радостям повседневной жизни, где всегда есть место чуду.

"Я помню свой первый выход в качестве модели Андре Тана как вчера. Это был 2008-й год, Ukrainian Fashion Week "осень-зима", мой дебют на Украинской неделе моды. Андре Тан утвердил меня для своего показа и с этого момента началась моя удивительная карьера в большом мире моды, поэтому когда Андре позвонил мне и предложил сняться в этом кампейне в Париже, я ни секунды не колебалась. Прошло 15 лет, но я до сих пор благодарю Андре за то, что он был одним из первых, кто поверил в меня и в мою модельную карьеру", — комментирует Эвелина Мамбетова, снявшаяся в рекламе коллекции.

По словам Андре Тана, эта "Мистическая" коллекция имеет для него большое персональное значение и занимает особое место среди его couture-коллекций.

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