Дизайнера Андре Тана помітили на вечірці в Лондоні — фото

Андре Тан приміряв костюм папи і запалив на вечірці у Лондоні
Український дизайнер Андре Тан виїхав з України і засвітився на веселій вечірці у Лондоні. На захід він вдягнув костюм схожий на образ Папи Римського.
Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.
Андре Тан розважається на вечірках закордоном
Українського дизайнера Андре Тана помітили на вечірці у Лондоні. Він з'явився там феєрично — у костюмі Папи Римського.
Зірковий модельєр в обіймах світських левиць чудово провів вечір, однак у своїх соцмережах це не показував.
"Андре Тан нещодавно відривався на танцполі приватної вечірки в Лондоні. Навіщо сидіти в Україні, якщо можна тусити по світу на вечірках. Мабуть зайшов не в ті двері", — пише блогер Богдан Беспалов.
Нагадаємо, Андре Тан радив, що вдягати українцям на Великдень.Також дизайнер презентував ніжну колекцію, на яку його надихнули спогади про перше кохання.
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