Дизайнера Андре Тана помітили на вечірці в Лондоні — фото

Український дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Український дизайнер Андре Тан виїхав з України і засвітився на веселій вечірці у Лондоні. На захід він вдягнув костюм схожий на образ Папи Римського.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.

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Українського дизайнера Андре Тана помітили на вечірці у Лондоні. Він з'явився там феєрично — у костюмі Папи Римського.

Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото: скриншот

Зірковий модельєр в обіймах світських левиць чудово провів вечір, однак у своїх соцмережах це не показував.

"Андре Тан нещодавно відривався на танцполі приватної вечірки в Лондоні. Навіщо сидіти в Україні, якщо можна тусити по світу на вечірках. Мабуть зайшов не в ті двері", — пише блогер Богдан Беспалов.

Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото: скриншот

Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Андре Тан радив, що вдягати українцям на Великдень.Також дизайнер презентував ніжну колекцію, на яку його надихнули спогади про перше кохання.