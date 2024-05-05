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Андре Тан приміряв костюм папи і запалив на вечірці у Лондоні

5 травня 2024 21:18
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Дизайнера Андре Тана помітили на вечірці в Лондоні — фото
Український дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український дизайнер Андре Тан виїхав з України і засвітився на веселій вечірці у Лондоні. На захід він вдягнув костюм схожий на образ Папи Римського.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов. 

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Українського дизайнера Андре Тана помітили на вечірці у Лондоні. Він з'явився там феєрично — у костюмі Папи Римського. 

Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото:
Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото: скриншот

Зірковий модельєр в обіймах світських левиць чудово провів вечір, однак у своїх соцмережах це не показував. 

"Андре Тан нещодавно відривався на танцполі приватної вечірки в Лондоні. Навіщо сидіти в Україні, якщо можна тусити по світу на вечірках. Мабуть зайшов не в ті двері", — пише блогер Богдан Беспалов.

Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото: скриншот
Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото: скриншот
Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото: скриншот
Український дизайнер Андре Тан на вечірці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Андре Тан радив, що вдягати українцям на Великдень.Також дизайнер презентував ніжну колекцію, на яку його надихнули спогади про перше кохання.

війна
скандал
Андре Тан
мода
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закордон

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