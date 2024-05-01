Забудьте про бабусині сукні — Андре Тан розповів, як стильно відсвяткувати Великдень

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан поділився сучасними трендами напередодні святкування Великодня. Він закликав забути про бабусині сукні і звернути увагу на модні тенденції.

Про це Андре написав у своєму Instagram.

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Раніше Андре поділився порадами що до того, що не можна вдягати на свято, а тепер час дізнатися, що ж буде виглядати доречним та в той же час дуже стильним у цей день.

Дизайнер Андре Тан розповів про стильні образи до Великодня. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Вишиванка — це не просто одяг, а символ нашої автентичності та єднання з традиціями. Ну і це дуже дуже гарно. Ідеальніше варіанта не знайти.

Андре Тан розповів про модні кольори для святкування

Білий колір — це не просто класика, але й традиційний вибір для святкування Великодня. Він символізує чистоту, оновлення та нове життя, що робить його ідеально підходящим для цього світлого свята. Це може бути блуза чи сукня, але зверніть увагу, щоб вони були не сильно відкритими.

Дизайнер Андре Тан розповів про стильні образи до Великодня. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Пастельні тони — блакитні, рожеві, персикові та м’ятні відтінки чудово підходять для весняного свята. Речі в пастельних тонах подарують вам відчуття легкості та підкреслять вашу жіночність.

Дизайнер Андре Тан розповів про стильні образи до Великодня. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан розповів про стильні образи до Великодня. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан розповів про стильні образи до Великодня. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Квітковий принт — сукня або блузка з квітковим принтом — це завжди стильно та актуально. Такий одяг створить романтичний та жіночний образ, який ідеально підходить для святкової атмосфери.

Андре Тан рекомендує обирати комфорт

Пасторальний стиль — легкі сукні з натуральних тканин, підкреслені талією та пишною спідницею, подарують вам відчуття затишку та душевного спокою.

"Найголовніше — обирайте одяг, в якому вам буде комфортно та радісно! Адже Великдень — це, перш за все, світле свято любові, радості та єднання з близькими", — підсумував Андре Тан.

Нагадаємо, Андре Тан презентував нову колекцію. А раніше Андре Тан зізнався, як війна вплинула на нього.