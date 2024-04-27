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Андре Тан презентував нову розкішну колекцію, натхненну шкільним коханням

27 квітня 2024 07:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Андре Тан презентував нову розкішну колекцію, натхненну шкільним коханням
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер Андре Тан випустив лімітовану капсульну колекцію під назвою "Blooms" ("Цвітіння"). Він розповів, що на її створення його надихнули теплі ностальгічні спогади, а також невимовна краса українських жінок та квітів.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент дизайнера.

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Кожна сукня з колекції має квітучу назву 

Нова колекція складається з суконь, штанів, жакетів, комбінезонів та тренчів — і кожна річ має своє квітуче ім’я: "квітка айстри", "камелія", "пристрасть", "перший поцілунок", "літній дощ" і так далі. Крім цього, для промокампанії була використана пара чоловіка та жінки, яка не приховує свого кохання.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

 

Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.
Нова колекція Андре Тана. Фото: менеджмент дизайнера.

"Наша психіка — дивовижна річ. Останнім часом мені під ракетними атаками думалось не про близьку загрозу смерті. Мій мозок почав діставати теплі спогади про перше кохання, дуже наївне, прекрасне, цнотливе. Така собі шкільна любов, про яку свого часу співав ще Скрябін. Ці епізоди та відчуття наклалися на спостереження за цвітінням квітів — і за тим, як одягаються наші прекрасні українські жінки. В результаті мене відвідало дуже сильне натхнення, яке і трансформувалось в нову колекцію "Blooms". Це таке поєднання особливого весняно-літнього стану, коли душа розквітає і хочеться жити, навіть попри все горе, перепони та негаразди", — говорить Тан.

Дизайнер ділиться, що дуже щасливий, що навіть на фото вдалось передати настрій та головне натхнення колекції: легку, розслаблену жінку, яку люблять і яка любить у відповідь. Тан дійсно вважає, що краса врятує світ.

"А прямо сьогодні краса та кохання як мінімум рятують наше психічне здоров’я. Ми продовжуємо жити та любити — ніякий ворог не забере це у нас. Він не забере випускний в школі, прогулянку закоханих, які тримаються за руки та гуляють містом, наші традиції — народні та сучасно-побутові. Ми живемо далі: створюються сім’ї, люди збираються на хрестини та дні народження. А вінцем цього є українська жінка, якій я і співаю дифірамби в новій колекції", — розповів Тан.

Нагадаємо, Андре Тан презентував колекцію на Тижні моди у США. А раніше Андре Тан долучився до оригінального проєкту.

Андре Тан
мода
українські зірки
Дизайн

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