Дизайнера Андре Тана заметили на вечеринке в Лондоне.

Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Украинский дизайнер Андре Тан уехал из Украины и засветился на веселой вечеринке в Лондоне. На мероприятие он надел костюм похожий на образ Папы Римского.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

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Украинский дизайнер Андре Тан был замечен на вечеринке в Лондоне. Он появился там феерически — в костюме Папы Римского.

Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото: скриншот

Звездный модельер в объятиях светских львиц отлично провел вечер, однако в своих соцсетях это не показывал.

"Андре Тан недавно отрывался на танцполе частной вечеринки в Лондоне. Зачем сидеть в Украине, если можно тусить по миру на вечеринках. Наверное, зашел не в ту дверь" , — пишет блогер Богдан Беспалов.

Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото: скриншот

Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото: скриншот

Напомним, Андре Тан советовал, что одевать украинцам на Пасху. Также дизайнер презентовал нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.