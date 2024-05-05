Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Андре Тан примерил костюм папы и зажег на вечеринке в Лондоне arrow

Андре Тан примерил костюм папы и зажег на вечеринке в Лондоне

5 мая 2024 21:18
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Дизайнера Андре Тана заметили на вечеринке в Лондоне.
Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский дизайнер Андре Тан уехал из Украины и засветился на веселой вечеринке в Лондоне. На мероприятие он надел костюм похожий на образ Папы Римского.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

Читайте также:

Андре Тан развлекается на вечеринках за границей

Украинский дизайнер Андре Тан был замечен на вечеринке в Лондоне. Он появился там феерически — в костюме Папы Римского.

Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото:
Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото: скриншот

Звездный модельер в объятиях светских львиц отлично провел вечер, однако в своих соцсетях это не показывал.

"Андре Тан недавно отрывался на танцполе частной вечеринки в Лондоне. Зачем сидеть в Украине, если можно тусить по миру на вечеринках. Наверное, зашел не в ту дверь" , — пишет блогер Богдан Беспалов.

Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото: скриншот
Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото: скриншот
Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото: скриншот
Украинский дизайнер Андре Тан на вечеринке. Фото: скриншот

Напомним, Андре Тан советовал, что одевать украинцам на Пасху. Также дизайнер презентовал нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.

война
скандал
Андре Тан
мода
украинские звезды
заграница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер