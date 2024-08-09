Андре Тан показав, що готує для доньки Софії

Український дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Відомий український дизайнер Андре Тан показався із 8-річною донькою Софією, обличчя якої приховує від аудиторії. Модельєр зізнався, що готовий піти на все, щоб побалувати рідну людину.

Відповідні кадри він опублікував у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Відомий дизайнер показав, як відпочиває із 8-річною донькою від спільного шлюбу з бізнес-леді Аліною Харченко. Колишнє подружжя приховує дівчинку від публіки через те, що негатив у соцмережах може негативно відобразитися на її здоров'ї.

Модельєр повеселив аудиторію кадрами, записаними на власній кухні. Андре Тан показав, як готує для донечки млинці. Він зізнався, що його дуже рідко можна помітити за приготуванням їжі, однак заради Софії він готовий на все.

Дизайнер поділився фото із готовими млинцями, на яких можна помітити маленькі рученята у рожевій кофтинці.

"Унікальні кадри в студію! По-перше, я готую. По-друге, знімання від найкращої операторки – знімає професійно і бере оплату млинцями", — підписав кадри Тан.

Дизайнер Андре Тан готує для доньки. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан смажить млинці. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показався із донькою. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Нагадаємо, дизайнер запалив у костюмі Папи Римського в Лондоні. А також він презентував ніжну колекцію, на яку його надихнули спогади про перше кохання.