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Андре Тан восхитил редкими кадрами с дочерью и признался, на какой "подвиг" пошел ради нее

9 августа 2024 19:47
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Андре Тан показал, что готовит для дочери Софии
Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский дизайнер Андре Тан показался с 8-летней дочерью Софией, лицо которой скрывает от аудитории. Модельер признался, что готов пойти на все, чтобы побаловать родного человека.

Соответствующие кадры он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.

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Известный дизайнер показал, как отдыхает с 8-летней дочерью от совместного брака с бизнес-леди Алиной Харченко. Бывшие супруги скрывают девочку от публики из-за того, что негатив в соцсетях может негативно отразиться на ее здоровье.

Модельер порадовал аудиторию кадрами, записанными на своей кухне. Андре Тан показал, как готовит для дочери блины. Он признался, что его очень редко можно заметить за приготовлением пищи, однако ради Софии он готов на все.

Дизайнер поделился фото с готовыми блинами, на которых можно заметить маленькие ручки в розовой блузке.

"Уникальные кадры в студию! Во-первых, я готовлю. Во-вторых, съемка от лучшего оператора — снимает профессионально и берет оплату блинами", — подписал кадры Тан.

Андре Тан показался на кухне
Дизайнер Андре Тан готовит для дочери. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан готовит для дочери Софии
Дизайнер Андре Тан жарит блины. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан показался с дочерью Софией
Дизайнер Андре Тан показался с дочерью. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Напомним, дизайнер зажег в костюме Папы Римского в Лондоне. А также он представил нежную коллекцию, на которую его вдохновили воспоминания о первой любви.

Андре Тан дети украинские звезды Приготовление дочь кухня

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