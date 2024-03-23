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Андрій Бєдняков розкритикував статтю про себе в російській пресі та згадав про її замовника

23 березня 2024 22:48
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Стас Кожушко
Редактор
Андрій Бєдняков розкритикував статтю про себе в російській пресі та згадав про її замовника
Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумена Андрія Бєднякова добре знають за межами Батьківщини, зокрема, в Росії. Одне з медіа цієї країни опублікувало матеріал, який колишній ведучий телешоу "Орел і Решка" розкритикував.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Бєднякова. 

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В матеріалі росіяни "обливають брудом" українського шоумена та дописують від себе суб’єктивну думку. Після початку повномасштабної війни Бєдняков активно веде сторінки в соцмережах та відвідує заходи, в яких доносить правду про дії окупантів.

Андрій — уродженець тимчасово окупованого Маріуполя, в цьому місті померла його мати в перші тижні нападу росіян. Але у своєму матеріалі журналісти країни-терориста винесли у заголовок, що Бєдняков плюнув на похорон батьків і взагалі живе на кошти дружини, акторки Анастасії Короткої.

"Все як вони люблять. Щира правда. Чесні ЗМІ — гордість Росії. Цікаво, скільки отримав за свою "роботу" "журналіст", який це "писав"? І ще, звертаюсь до того, хто це замовив: "Чучєло, я все одно попереду", — написав Андрій, який не став уточнювати ім’я замовника матеріалу. 

Андрій Бєдняков розкритикував статтю про себе в російській пресі та згадав про її замовника - фото 1
Скриншоти: Instagram/biedniakov

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниця Таїсія Повалій подякувала окупантам за порятунок на тлі смертельного обстрілу в Запоріжжі. Також ми розповідали, що російська податкова заблокувала рахунки путініста Філіпа Кіркорова.

росіяни
ЗМІ
Андрій Бєдняков
українські зірки

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