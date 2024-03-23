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Андрей Бедняков раскритиковал статью о себе в российской прессе и упомянул о ее заказчике

23 марта 2024 22:48
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Стас Кожушко
Редактор
Андрей Бедняков раскритиковал статью о себе в российской прессе и упомянул о ее заказчике
Шоумен Андрей Бедняков. Фото: Instagram/biedniakov
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумена Андрея Беднякова хорошо знают за пределами Родины, в частности, в России. Одно из медиа этой страны опубликовало материал который бывший ведущий телешоу "Орел и Решка" подверг критике.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Беднякове.

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В материале россияне "обливают грязью" украинского шоумена и дописывают от себя субъективное мнение. После начала полномасштабной войны Бедняков активно ведет страницы в соцсетях и посещает мероприятия, в которых доносит правду о действиях оккупантов.

Андрей — уроженец временно оккупированного Мариуполя, в этом городе умерла его мать в первые недели нападения россиян. Но в своем материале журналисты страны-террориста вынесли в заголовок, что Бедняков плюнул на похороны родителей и вообще живет на средства жены, актрисы Анастасии Короткой.

"Все как они любят. Честная правда. Честные СМИ — гордость России. Интересно, сколько получил за свою "работу" "журналист", который это "писал"? И еще, обращаюсь к тому, кто это заказал: "Чучело, я все одно впереди", — написал Андрей, который не стал уточнять имя заказчика материала.

Андрей Бедняков раскритиковал статью о себе в российской прессе и упомянул о ее заказчике - фото 1
Скриншоты: Instagram/biedniakov

Напомним, ранее мы писали, что предательница Таисия Повалий поблагодарила оккупантов за спасение на фоне смертельных обстрелов в Запорожье. Также мы рассказывали, что российская налоговая заблокировала счета путиниста Филиппа Киркорова.

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Андрей Бедняков
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