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Андрій Оністрат розсекретив, чому зареєстрував шлюб після 18 років спільного життя

7 липня 2024 14:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрій Оністрат одружився — хто допоміг йому прийняти відповідальне рішення
Військовий та бізнесмен Андрій Оністрат із дружиною Валентиною Хамайко. Фото: instagram.com/onistrataa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Чоловік ведучої "Сніданок з 1+1" Валентини Хамайко, бізнесмен та військовий Андрій Оністрат вперше зізнався, чому лише через 18 років стосунків офіційно зареєстрував шлюб. Він повідомив, яка фраза коханої змусила його написати заяву до РАЦСу.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instgram.

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Оністрат про офіційний шлюб

Зі слів підприємця, за тривалий час стосунків, під час яких в них народилося четверо дітей, він не замислювався про офіційний шлюб. Він змінив свою думку завдяки словам дружини, яка переживає за його життя під час служби у війську. Оністрату добре відомий біль втрати, адже на війні загинув його 21-річний син Остап.

Не відкладаючи на потім, Андрій у перші дні відпустки подав заяву про реєстрацію шлюбу. 4 липня Хамайко та Оністрат офіційно стали чоловіком і дружиною.

"Чому? Після вісімнадцяти років разом, чотирьох дітей тільки зараз? Відповідь проста. Першого липня я забрав відрядження і витяг з наказу. Сказав вдома. Валя взяла мене за руку, відвела до двох гінго, які посадила на мій день народження минулого року і сказала: "Я все розумію, що ти думаєш, що все небезпечно, але якщо раптом що, мені ж навіть труп не віддадуть…". Це мене переконало. 3 липня я подав заяву о 17.05. 4 липня ми розписались. Все вийшло зворушливо. Я навіть ледь не сплакнув…", — пояснив військовий.

Андрій Оністрат розсекретив, чому зареєстрував шлюб після 18 років спільного життя - фото 1
Військовий та бізнесмен Андрій Оністрат із дружиною Валентиною Хамайко у РАЦСі. Фото: instagram.com/onistrataa/
Андрій Оністрат розсекретив, чому зареєстрував шлюб після 18 років спільного життя - фото 2
Військовий та бізнесмен Андрій Оністрат із дружиною Валентиною Хамайко та родиною. Фото: instagram.com/onistrataa/

Нагадаємо, зірка "Кінг-Конга" вдруге вийшла заміж. А раніше зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком.

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