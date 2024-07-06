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Зіркова ведуча вийшла заміж за чоловіка-військового після 18 років спільного життя

6 липня 2024 06:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зіркова ведуча офіційно вийшла заміж за чоловіка-військового після 18 років спільного життя
Ведуча Валентина Хомайко з чоловіком Андрієм Оністратом. Фото: instagram.com/valentinakhamaiko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведуча "Сніданок з 1+1" Валентина Хамайко та її чоловік, банкір, а нині військовий Андрій Оністрат одружилися. Подружжя прожило разом 18 років і лише зараз вирішило офіційно зареєструвати шлюб в одному з Київських РАГСів.

Про деталі розпису Валентина розповіла сайту 1+1.

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Наречена була у сукні власного бренду 

Валентина Хамайко і Андрій Оністрат розписались у РАГСі на Мінській, бо решта державних установ працювали лише до 17:00 і Андрій не встигав віддати всі документи. На наступний ранок їх розписали.

 

Ведуча Валентина Хомайко з чоловіком Андрієм Оністратом та дітьми
Ведуча Валентина Хомайко з чоловіком Андрієм Оністратом та дітьми. Фото: instagram.com/valentinakhamaiko/

 

Ведуча Валентина Хомайко з чоловіком Андрієм Оністратом
Ведуча Валентина Хомайко з чоловіком Андрієм Оністратом. Фото: instagram.com/valentinakhamaiko/

 

"Коли ми почали лише зустрічатися, і в мене і в Андрія був попередній життєвий досвід. Для нас розпис ніколи не був важливою точкою в житті. Нам було важливіше сформувати гармонійні стосунки. Ми настільки багато над цим працювали, що через 10 років спільного життя зрозуміли, що готові вінчатися. Бо у нас вже були діти і глибокі почуття один до одного", — каже Валентина.

Але війна загострила всі моменти. І все що до цього вважалося неважливим, тепер набувало нові сенси. Тому Валентина та Андрій прийняли рішення офіційно розписатися.

"Все вирішили спонтанно. Навіть не думали робити публічно. Думали, що можна легко зробити це в "Дії" онлайн. Але, на жаль, в застосунку можна лише зареєструватися, подати документи, проплатити збори. Тому, звечора ми з чоловіком вирішили, що завтра в РАГСі розпишемося, бо Андрій мав їхати у відрядження на невизначений термін. Навіть старші діти не змогли бути, тому що їм довелося б ламати свої плани. Ми з розумінням до цього поставилися. Тому що діти розуміють, що для них життя не зміниться після нашого розпису. Соломія з іронією сказала щось таке: "Тато ще довше з цим рішенням тягнути не міг?". І ми самі на розпису багато сміялися, тому що це все було для нас незвично", — розповідає ведуча.

Наречена була у білій довгій сукні власного бренду TAIYŌ. Серед присутніх гостей лише найрідніші: рідна старша сестра Ірина, яка приїхала з синами з Відня, молодші діти Мирослава і Андрій та батьки Андрія Оністрата. На наступний день після розпису чоловік Валентини Хамайко вже поїхав у відрядження. 

Нагадаємо, зірка "Кінг-Конга" вдруге вийшла заміж за свого чоловіка. А раніше зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком.

українські зірки зірки "Сніданок з 1+1" телеканал "1+1"

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