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Андрей Онистрат рассекретил, почему зарегистрировал брак после 18 лет совместной жизни

7 июля 2024 14:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрей Онистрат женился — кто помог ему принять ответственное решение
Военный и бизнесмен Андрей Онистрат с женой Валентиной Хамайко. Фото: instagram.com/onistrataa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Муж ведущей "Завтрак с 1+1" Валентины Хамайко, бизнесмен и военный Андрей Онистрат впервые признался, почему только через 18 лет отношений официально зарегистрировал брак. Он сообщил, какая фраза любимой заставила его написать заявление в ЗАГС.

Об этом он рассказал на своей странице в Instgram.

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Онистрат об официальном браке

По словам предпринимателя, за длительное время отношений, во время которых у них родилось четверо детей, он не задумывался об официальном браке. Он изменил свое мнение благодаря словам жены, которая переживает за его жизнь во время службы в армии. Онистрату хорошо известна боль потери, ведь на войне погиб его 21-летний сын Остап.

Не откладывая на потом, Андрей в первые дни отпуска подал заявление о регистрации брака. 4 июля Хамайко и Онистрат официально стали мужем и женой.

"Почему? После восемнадцати лет вместе, четырех детей только сейчас? Ответ прост. Первого июля я забрал командировку и вытащил из приказа. Сказал дома. Валя взяла меня за руку, отвела к двум гинго, которые посадила на мой день рождения в прошлом году и сказала: "Я все понимаю, что ты думаешь, что все опасно, но если вдруг что, мне же даже труп не отдадут...". Это меня убедило. 3 июля я подал заявление в 17.05. 4 июля мы расписались. Все получилось трогательно. Я даже едва не заплакал...", — пояснил военный.

Андрей Онистрат рассекретил, почему зарегистрировал брак после 18 лет совместной жизни - фото 1
Военный и бизнесмен Андрей Онистрат с женой Валентиной Хамайко в ЗАГСе. Фото: instagram.com/onistrataa/
Андрей Онистрат рассекретил, почему зарегистрировал брак после 18 лет совместной жизни - фото 2
Военный и бизнесмен Андрей Онистрат с супругой Валентиной Хамайко и семьей. Фото: instagram.com/onistrataa/

Напомним, звезда "Кинг-Конга" во второй раз вышла замуж. А раньше звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом.

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